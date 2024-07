Red Bull yeni sözleşme imzalamış olmasına rağmen Perez'e olan sabrını kaybediyor olabilir mi?

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner geçmişte, tartışmalar ya da yetersiz performanslar söz konusu olduğunda sürücülerini kamuoyu önünde destekleme görevinden bahsetmişti.

Bu nedenle, geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'da Sergio Perez’in gösterdiği performansla ilgili bazı hayal kırıklığı ipuçlarını görmek ilginçti, ancak Meksikalı pilot ile takım arkadaşı Max Verstappen arasındaki fark çok açıktı.

Verstappen'in Lando Norris ile kaza yapması, yeni lastikler için patlak lasitklerle yavaşça pite dönmesi, 10 saniyelik FIA cezasını alması ve yine de ikinci Red Bull'un 17,4 saniye önünde bitirmesi mevcut durumu net bir şekilde gösteriyor.

Perez'in potansiyeli Pazar günü Oscar Piastri ile ilk turdaki çarpışmada sidepod hasarı alması nedeniyle sınırlandı. Horner bu hasarın düzlüklerde “hava freni” gibi etki yarattığını söylemişti.

Bununla birlikte, Perez'in şampiyonluk mücadelesinde kendisine ihtiyaç duyulan ön sıralarda yer alamadığı bir hafta sonu daha geçirdiği de inkar edilemez; Perez sprinti de tesadüfen 17.4 saniye geride tamamladı.

Perez'in Cumartesi günkü sönük performansının ardından Horner, takımın neyin yanlış gittiğini daha derinlemesine araştırması gerektiğini söyledi.

Horner Sky F1'e verdiği demeçte "Neyin eksik olduğunu bulmak için elimizden geleni yapıyoruz çünkü ilk dört ya da beş yarış çok rekabetçiydi ve ne olduysa Perez'in düşüşüne neden oldu"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, the rest of the field at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images