Red Bull yeni sözleşme imzalamış olmasına rağmen Perez'e olan sabrını kaybediyor olabilir mi?

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner geçmişte, tartışmalar ya da yetersiz performanslar söz konusu olduğunda sürücülerini kamuoyu önünde destekleme görevinden bahsetmişti.

Bu nedenle, geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'da Sergio Perez’in gösterdiği performansla ilgili bazı hayal kırıklığı ipuçlarını görmek ilginçti, ancak Meksikalı pilot ile takım arkadaşı Max Verstappen arasındaki fark çok açıktı.

Verstappen'in Lando Norris ile kaza yapması, yeni lastikler için patlak lasitklerle yavaşça pite dönmesi, 10 saniyelik FIA cezasını alması ve yine de ikinci Red Bull'un 17,4 saniye önünde bitirmesi mevcut durumu net bir şekilde gösteriyor.

Perez'in potansiyeli Pazar günü Oscar Piastri ile ilk turdaki çarpışmada sidepod hasarı alması nedeniyle sınırlandı. Horner bu hasarın düzlüklerde “hava freni” gibi etki yarattığını söylemişti.

Bununla birlikte, Perez'in şampiyonluk mücadelesinde kendisine ihtiyaç duyulan ön sıralarda yer alamadığı bir hafta sonu daha geçirdiği de inkar edilemez; Perez sprinti de tesadüfen 17.4 saniye geride tamamladı.

Perez'in Cumartesi günkü sönük performansının ardından Horner, takımın neyin yanlış gittiğini daha derinlemesine araştırması gerektiğini söyledi.

Horner Sky F1'e verdiği demeçte "Neyin eksik olduğunu bulmak için elimizden geleni yapıyoruz çünkü ilk dört ya da beş yarış çok rekabetçiydi ve ne olduysa Perez'in düşüşüne neden oldu"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, the rest of the field at the start Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

ilk dört ya da beş yarış çok rekabetçiydi ve ne olduysa Perez'in düşüşüne neden oldu"

"Dünyanın en zorlu pistlerinden biri ve gerçek bir sürücü pisti olan Suzuka'da Max'e saniyenin onda biri kadar fark atmıştı. Burada dokuz virajla aradaki fark çok daha fazla. Bu yüzden, işin özüne inmemiz ve toparlanmasına yardımcı olmamız gerekiyor." dedi.

Red Bull'un öndeki en yakın rakipleri tarafından her zamankinden daha fazla baskı altına alındığı şu günlerde toparlanma ihtiyacı daha da önemli.

Sadece Verstappen'in parlak sürüşü ile birlikte strateji ve pit stoplar açısından sağlam takım çalışması, özellikle McLaren'ın son zamanlarda bir dizi galibiyet kazanmasına kapıyı kapattı.

Rakiplerden gelen tehdit, bir zamanlar Verstappen ve Perez arasındaki birkaç ondalık farkın grid sıralamalarında neredeyse hiç fark edilmediği, şimdi ise onda birinin bile önemli olduğu gerçeğinden kaçılamayacağı anlamına geliyor.

Perez'in galibiyete yardım etmek için Verstappen'i desteklemesi ile Q1 veya Q2'de elenip orta saha karmaşasına karışması arasındaki fark o birkaç ondalıkta yatıyor olabilir.

Bu durum Markalar Şampiyonasında da fark yaratıyor çünkü Verstappen Sürücüler Şampiyonasında farkı açarken, takımlar mücadelesinde işler giderek yaklaşıyor.

Son beş yarış baz alındığında Red Bull, 132 puanlı Mercedes ve 144 puanlı McLaren'in ardından 116 puanla en iyi üçüncü takım konumunda.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen'in 101 ve Perez'in 15 puanlık katkısı düşünüldüğünde, ikinci aracın daha fazla katkı sağlamaya başlamasının ne kadar kritik olduğu açıkça görülüyor.

Red Bull bunun gerçekleşebileceğini ve Perez'in içindeki bir şeyleri ortaya çıkararak işleri yoluna koyabileceğini umarken, asıl soru bunu başaramazsa ne olacağı.

Japonya'dan bu yana değişen bir diğer şey de Perez'in artık cebinde sağlam bir kontratı olması ve takımın kendisiyle 2026 sonuna kadar bir uzatma imzalamış olması.

Bu anlaşma, Perez'in İspanya/Monako zamanında RB20 ile yaşadığı bazı zorluklara rağmen imzalandı ve Red Bull'un, Meksikalı pilotun dikkatini araç dışında dağıtacak şeylerden uzaklaşması için biraz iş güvencesine sahip olmasının daha iyi olacağını düşündüğü anlaşılıyor.

Ancak bunun tam tersinin gerçekleşmesi ve Perez'in şu anki düşüşünün koltuğunu kurtarmaya gerek kalmamasına rağmen daha kötü görünmesi, kaçınılmaz olarak Red Bull'un kendisini kilitlemeden önce daha uzun süre beklemesi gerektiği yönünde bazı düşüncelere yol açtı.

Horner da bu konuda açıklama yaptı ve Perez'le sözleşme imzalamak için erken davranmış olabileceği konusunda ilginç bir yanıt verdi.

"Bence Checo'nun takım içindeki konumu ve takıma kattıkları bunu [yeni sözleşmeyi] hak ediyordu ama elbette her zaman performans gösterme baskısı vardır ve bu, detaylarına asla girmeyeceğimiz sözleşmelerle ilgili değildir" dedi.

Sözleşmeye yapılan atıf ilgi çekici çünkü Red Bull'un kendisine bir tür sigorta poliçesi verdiği neredeyse kesin. Yani sözleşmede Perez ile işler yolunda gitmezse kaçış yolu sağlayacak performansla ilgili bir madde yer alıyor olması kuvvetle muhtemel.

Sözleşmelerdeki bu tür unsurlar normalde ya sürücüler şampiyonasında asgari bir pozisyon ya da yılın belirli noktalarında -büyük olasılıkla yaz tatilinden önce ve ardından sezonun sonunda- diğer sürücülerin toplam puanlarının belirli bir yüzdesini sağlama şeklinde yer alıyot.

Şu anda Perez sürücüler şampiyonasında beşinci sırada ve 118 puanlık toplamı Verstappen'in 237 puanının yarısından biraz daha fazla.

Bu rakamların her ikisinin de Red Bull'un görmek istediği aralıkta olması pek olası değil. Şimdilik Perez'in işleri yoluna koymasına yardımcı olmak için her şeyi yapmaya odaklanıldığı anlaşılıyor, ancak Red Bull ikinci koltukta başka birine ihtiyaç olup olmadığını düşünmeye başlamamak için işlerin iyileşmesi gerektiği gerçeğini de yoksaymıyor.

Perez için en iyi haber ise Red Bull'un hemen daha iyi bir iş çıkaracağını düşünebileceği bariz bir adayın kapıyı çalmaması.

Daniel Ricciardo'nun 2025 için Perez'e alternatif bir çözüm sunması gerekiyordu ancak Avustralyalı pilot şu anda kendi F1 geleceği için savaşıyor.

Tıpkı Perez'in Red Bull'da öğrendiği gibi Ricciardo da Helmut Marko gibi Red Bull patronlarının önemsediği tek şeyin zor sonuçlar olduğunu söylüyor.

"Helmut'u çok uzun zamandır tanıyorum ve günün sonunda kişiliğe önem vermiyor."

"Onun önemsediği şey kronometre ve klasman.

"O bir yarışçı ve bizden görmek istediği tek şey de bu. Biliyorum ki bu onun benim hakkımda iyi düşünmemesine veya birdenbire iyi düşünmesine neden olabilir. Sanırım bu hafta sonu yardımcı oldu.”

"Artık biraz daha istikrarlıyım ve bunu yapmaya devam etmeliyim.”

[Marko] umarım yaz tatilinde bir plajda uzanmış şöyle diyordur: "Şu Ricciardo, hâlâ yetenekli..."

Ricciardo için o an gelene ya da hazırda başka bir üst düzey seçenek bulunana kadar (kaynaklar başka bir yerde sözleşmesi devam eden bazı pilotlar hakkında ilginç yaklaşımlar olduğunu söylüyor), Perez'in biraz nefes alma alanı olacak.

Ancak Horner, Perez'in daha iyi bir iş çıkarma zamanının geldiği gerçeğini göz ardı etmeyeceğini düşünüyor.

"Checo bunun bir baskı işi olduğunu ve özellikle de çok sayıda yarış kazanan ve diğer sürücüyle birlikte bu şekilde performans gösteren bir otomobilin nasıl dikkat çektiğini biliyor."

"Burası Formula 1 ve bu baskı doğal olarak düşük performans gösteren her takım arkadaşının üzerinde var. Medya sorular sormaya başlar ve bu durumda kendinizi kaybetmeniz çok kolaydır.”

"Son dört yılda Checo'da beni etkileyen şey, ne zaman baskı altında kalsa, ki şu anda baskı altında, her zaman kendini toparlayabilmiş olması. Bunu yapmak için derinlere inmesi gerekecek." dedi Horner.