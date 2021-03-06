Red Bull yeni sezonda kullanılacak yarış tulumlarını tanıttı

Red Bull, 2021 sezonunda mücadele edeceği RB16B'ye dair sadece birkaç stüdyo fotoğrafı yayınladı ve genel olarak aracın özelliklerini gizli tutmayı tercih etti.

Bununla beraber hem Max Verstappen hem de Sergio Perez'in yeni sezonda kullanacağı kask tasarımları çoktan tanıtıldı.

Şimdi ise ikilinin yeni sezonda giyecekleri tulumlar belli oldu.

Tasarım temelde geçen yılla aynı rengi taşısa da, yeni tulumun yan ve üst taraflarında çeşitli desenler yer alıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 4 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 4 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 3 / 4 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 4 / 4 Fotoğraf: Red Bull Content Pool