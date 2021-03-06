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Formula 1 / Son dakika

Red Bull yeni sezonda kullanılacak yarış tulumlarını tanıttı

Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilot, Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisinin yeni sezonda mücadele edeceği yarış tulumlarını tanıttı.

Red Bull yeni sezonda kullanılacak yarış tulumlarını tanıttı

Red Bull, 2021 sezonunda mücadele edeceği RB16B'ye dair sadece birkaç stüdyo fotoğrafı yayınladı ve genel olarak aracın özelliklerini gizli tutmayı tercih etti.

Bununla beraber hem Max Verstappen hem de Sergio Perez'in yeni sezonda kullanacağı kask tasarımları çoktan tanıtıldı.

 

 

 

 

Şimdi ise ikilinin yeni sezonda giyecekleri tulumlar belli oldu.

Tasarım temelde geçen yılla aynı rengi taşısa da, yeni tulumun yan ve üst taraflarında çeşitli desenler yer alıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
1/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
2/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
3/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
4/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor

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Editör Kemal Şengül

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