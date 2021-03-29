Red Bull yeni sezona da en hızlı pit stopla başladı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Geçen yıl en hızlı pit stoplara ambargo koyan Red Bull, 2021 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde yine en hızlı pit ekibiydi.
Geçen yıl 17 yarıştan 14'ünde en hızlı pit stopa imza atan Red Bull Racing mekanikerleri, yeni sezonun ilk yarışında da da en hızlı pit stopu kimseye bırakmadılar.
Max Verstappen'in Bahreyn Grand Prix'sinin 39. turunda 1.93 saniyelik bir pit stopa imza attı ve hafta sonunun en hızlı pit stopunu yapmış oldu.
Ayrıca Red Bull, 2 saniye ile ikinci en hızlı pit stopa da imza attı ve böylelikle bu alanda duble yapmış oldu.
Takımlar toplamda 40 pit stop yaptı ve en uzun pit stop, Pierre Gasly'nin ön kanat değiştirdiği 15.70 saniyelik pit stoptu.
Sakhir'deki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|Verstappen
|1.93
|39
|25
|2. Red Bull
|Perez
|2.00
|2
|18
|3. Alfa Romeo
|Raikkonen
|2.17
|29
|15
|4. Alfa Romeo
|Raikkonen
|2.20
|13
|5. Red Bull
|Perez
|2.22
|19
|6. Williams
|Latifi
|2.23
|32
|12
|7. Mercedes
|Bottas
|2.24
|16
|10
|8. Williams
|Russell
|2.26
|13
|8
|9. Williams
|Russell
|2.27
|36
|10. Red Bull
|Perez
|2.37
|38
|11. Mercedes
|Hamilton
|2.42
|28
|6
|12. Ferrari
|Leclerc
|2.45
|32
|4
|13. Alfa Romeo
|Giovinazzi
|2.50
|30
|2
|14. Alpine
|Alonso
|2.51
|11
|1
|15. Alpine
|Ocon
|2.55
|31
|16. Aston Martin
|Stroll
|2.56
|12
|17. Mercedes
|Bottas
|2.57
|54
|18. AlphaTauri
|Gasly
|2.68
|19
|19. Red Bull
|Verstappen
|2.71
|17
|20. Ferrari
|Sainz
|2.73
|15
|21. Ferrari
|Sainz
|2.77
|37
|22. AlphaTauri
|Tsunoda
|2.79
|33
|23. Mercedes
|Hamilton
|2.92
|13
|24. Aston Martin
|Vettel
|2.94
|24
|25. Ferrari
|Leclerc
|2.95
|12
|26. McLaren
|Riccardo
|2.95
|13
|27. Alpine
|Ocon
|3.08
|13
|28. AlphaTauri
|Tsunoda
|3.10
|15
|29. AlphaTauri
|Gasly
|3.19
|39
|30. McLaren
|Riccardo
|3.20
|32
|31. McLaren
|Norris
|3.20
|12
|32. Alpine
|Alonso
|3.21
|29
|33. Haas
|Schumacher
|3.22
|33
|34. Haas
|Schumacher
|3.64
|14
|35. Aston Martin
|Stroll
|3.74
|28
|36. McLaren
|Norris
|3.93
|33
|37. Williams
|Latifi
|4.33
|14
|38. Alfa Romeo
|Giovinazzi
|10.20
|12
|39. Mercedes
|Bottas
|10.95
|30
|40. AlphaTauri
|Gasly
|15.70
|4
Pit stop şampiyonasında Red Bull 43 puanla ilk sırada yer alırken, Williams'ın 20 ve Alfa Romeo'nun 17 puanı var.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|43
|2. Williams
|20
|3. Alfa Romeo
|17
|4. Mercedes
|16
|5. Ferrari
|4
|6. Alpine
|1
|7. Aston Martin
|0
|8. AlphaTauri
|0
|9. McLaren
|0
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|Verstappen
|Bahreyn
|1.93
|2. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.00
|3. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Bahreyn
|2.17
|4. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Bahreyn
|2.20
|5. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.22
|6. Williams
|Latifi
|Bahreyn
|2.23
|7. Mercedes
|Bottas
|Bahreyn
|2.24
|8. Williams
|Russell
|Bahreyn
|2.26
|9. Williams
|Russell
|Bahreyn
|2.27
|10. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.37
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Red Bull yeni sezona da en hızlı pit stopla başladı
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