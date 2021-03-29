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Formula 1 / Son dakika

Red Bull yeni sezona da en hızlı pit stopla başladı

Ekleyen:
, Editör

Geçen yıl en hızlı pit stoplara ambargo koyan Red Bull, 2021 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde yine en hızlı pit ekibiydi.

Red Bull yeni sezona da en hızlı pit stopla başladı

Geçen yıl 17 yarıştan 14'ünde en hızlı pit stopa imza atan Red Bull Racing mekanikerleri, yeni sezonun ilk yarışında da da en hızlı pit stopu kimseye bırakmadılar.

Max Verstappen'in Bahreyn Grand Prix'sinin 39. turunda 1.93 saniyelik bir pit stopa imza attı ve hafta sonunun en hızlı pit stopunu yapmış oldu.

Ayrıca Red Bull, 2 saniye ile ikinci en hızlı pit stopa da imza attı ve böylelikle bu alanda duble yapmış oldu.

Takımlar toplamda 40 pit stop yaptı ve en uzun pit stop, Pierre Gasly'nin ön kanat değiştirdiği 15.70 saniyelik pit stoptu.

Sakhir'deki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull Verstappen 1.93 39 25
2. Red Bull Perez 2.00 2 18
3. Alfa Romeo Raikkonen 2.17 29 15
4. Alfa Romeo Raikkonen 2.20 13  
5. Red Bull Perez 2.22 19  
6. Williams Latifi 2.23 32 12
7. Mercedes Bottas 2.24 16 10
8. Williams Russell 2.26 13 8
9. Williams Russell 2.27 36  
10. Red Bull Perez 2.37 38  
11. Mercedes Hamilton 2.42 28 6
12. Ferrari Leclerc 2.45 32 4
13. Alfa Romeo Giovinazzi 2.50 30 2
14. Alpine Alonso 2.51 11 1
15. Alpine Ocon 2.55 31  
16. Aston Martin Stroll 2.56 12  
17. Mercedes Bottas 2.57 54  
18. AlphaTauri Gasly 2.68 19  
19. Red Bull Verstappen 2.71 17  
20. Ferrari Sainz 2.73 15  
21. Ferrari Sainz 2.77 37  
22. AlphaTauri Tsunoda 2.79 33  
23. Mercedes Hamilton 2.92 13  
24. Aston Martin Vettel 2.94 24  
25. Ferrari Leclerc 2.95 12  
26. McLaren Riccardo 2.95 13  
27. Alpine Ocon 3.08 13  
28. AlphaTauri Tsunoda 3.10 15  
29. AlphaTauri Gasly 3.19 39  
30. McLaren Riccardo 3.20 32  
31. McLaren Norris 3.20 12  
32. Alpine Alonso 3.21 29  
33. Haas Schumacher 3.22 33  
34. Haas Schumacher 3.64 14  
35. Aston Martin Stroll 3.74 28  
36. McLaren Norris 3.93 33  
37. Williams Latifi 4.33 14  
38. Alfa Romeo Giovinazzi 10.20 12  
39. Mercedes Bottas 10.95 30  
40. AlphaTauri Gasly 15.70 4  

Pit stop şampiyonasında Red Bull 43 puanla ilk sırada yer alırken, Williams'ın 20 ve Alfa Romeo'nun 17 puanı var.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 43
2. Williams 20
3. Alfa Romeo 17
4. Mercedes 16
5. Ferrari 4
6. Alpine 1
7. Aston Martin 0
8. AlphaTauri 0
9. McLaren 0
10. Haas 0

Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait. 

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull Verstappen Bahreyn 1.93
2. Red Bull Perez Bahreyn 2.00
3. Alfa Romeo Raikkonen Bahreyn 2.17
4. Alfa Romeo Raikkonen Bahreyn 2.20
5. Red Bull Perez Bahreyn 2.22
6. Williams Latifi Bahreyn 2.23
7. Mercedes Bottas Bahreyn 2.24
8. Williams Russell Bahreyn 2.26
9. Williams Russell Bahreyn 2.27
10. Red Bull Perez Bahreyn 2.37
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Vettel'in performansı Aston Martin'i endişelendirmiyor

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Editör Kemal Şengül

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