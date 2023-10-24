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Red Bull, yeni rüzgar tünelinin yerini değiştirdiğini doğruladı fakat büyük bir erteleme yok!

Red Bull yeni Formula 1 rüzgar tüneli için Milton Keynes fabrikasının yakınlarında, yeni bir yer planlamış durumda fakat söylenenlerin aksine büyük bir erteleme veya iptal yok.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Red Bull, uzun vadede F1 araçlarının gelişimini en ileri noktaya taşımak adına gerekli olduğunu düşündüğü yepyeni bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

Lokasyon olarak, teknoloji kampüsünün yakınında bir yer belirleyen Red Bull, inşaatın devam etmesi için resmi olarak planlama izni başvurusunda bulunmuştu.

Fakat Red Bull, güç ünitesi tesisinin inşası ve fabrikanın genişletilmesine yönelik devam eden gelişim çalışmalarının bir parçası olarak, rüzgar tünelinin yerini biraz değiştirmeyi tercih etti.

Red Bull'un tesisi daha uygun bir yer yerleştirilmesiyle, orijinal planlama izni de geri çekilmiş oldu.

Anlaşıldığı kadarıyla şimdi onaya sunulmak üzere yeni evraklar hazırlanıyor.

Bu yeni süreç biraz zaman alacak olsa da, takım yer değişikliğinin tesisin faaliyete geçeceği zaman dilimi üzerinde çok fazla etkisi olmayacağına inanıyor. Muhtemelen ekibin 2026 aracını geliştirmek için kullanacağı yer burası olacak.

Red Bull, 2004 yılı sonunda Jaguar takımını devralarak F1'e dahil olduğundan beri,  rüzgar tüneli olarak Bedford'daki bir tesisi kullanıyor.

Bu rüzgar tüneli daha önce Arrows takımı tarafından kullanılmıştı fakat aslında 2. Dünya Savaşı'nın sonunda uçak geliştirmek için kullanılan bir tesisten ibaretti.

Bu da tünelin yaşının yaklaşık 75 olduğu anlamına geliyor.

Yeni rüzgar tüneli inşa etme kararı Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateshitz'in geçen yıl vefat etmeden önce aldığı son kararlardan biriydi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

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