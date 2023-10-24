Red Bull, yeni rüzgar tünelinin yerini değiştirdiğini doğruladı fakat büyük bir erteleme yok!
Red Bull yeni Formula 1 rüzgar tüneli için Milton Keynes fabrikasının yakınlarında, yeni bir yer planlamış durumda fakat söylenenlerin aksine büyük bir erteleme veya iptal yok.
Red Bull, uzun vadede F1 araçlarının gelişimini en ileri noktaya taşımak adına gerekli olduğunu düşündüğü yepyeni bir tesis inşa etmeyi planlıyor.
Lokasyon olarak, teknoloji kampüsünün yakınında bir yer belirleyen Red Bull, inşaatın devam etmesi için resmi olarak planlama izni başvurusunda bulunmuştu.
Fakat Red Bull, güç ünitesi tesisinin inşası ve fabrikanın genişletilmesine yönelik devam eden gelişim çalışmalarının bir parçası olarak, rüzgar tünelinin yerini biraz değiştirmeyi tercih etti.
Red Bull'un tesisi daha uygun bir yer yerleştirilmesiyle, orijinal planlama izni de geri çekilmiş oldu.
Anlaşıldığı kadarıyla şimdi onaya sunulmak üzere yeni evraklar hazırlanıyor.
Bu yeni süreç biraz zaman alacak olsa da, takım yer değişikliğinin tesisin faaliyete geçeceği zaman dilimi üzerinde çok fazla etkisi olmayacağına inanıyor. Muhtemelen ekibin 2026 aracını geliştirmek için kullanacağı yer burası olacak.
Red Bull, 2004 yılı sonunda Jaguar takımını devralarak F1'e dahil olduğundan beri, rüzgar tüneli olarak Bedford'daki bir tesisi kullanıyor.
Bu rüzgar tüneli daha önce Arrows takımı tarafından kullanılmıştı fakat aslında 2. Dünya Savaşı'nın sonunda uçak geliştirmek için kullanılan bir tesisten ibaretti.
Bu da tünelin yaşının yaklaşık 75 olduğu anlamına geliyor.
Yeni rüzgar tüneli inşa etme kararı Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateshitz'in geçen yıl vefat etmeden önce aldığı son kararlardan biriydi.
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar