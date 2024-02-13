Red Bull yeni RB20'yi bugün mü piste çıkaracak?

Red Bull yeni aracını 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek lansman etkinliğiyle tanıtmayı planlıyor.

Fakat RacingNews365'in öğrendiğine göre Red Bull, bugün Silverstone'da bir shakedown düzenleyecek ve yeni RB20'yi ilk kez piste çıkaracak.

Bu konuda takımdan yapılmış resmi bir açıklama yok fakat haberde yeni aracı ilk Max Verstappen'in kullanacağı ve ardından kokpiti Sergio Perez'e teslim edeceği belirtildi.

Bu sezonki kural değişikliğinin ardından, takımların -çekim günü kapsamında- toplamda 200 km mesafe kat etmesine izin verilmişti. Verstappen ve Perez, bu sayede Silverstone'da toplam 33 tur atma fırsatı yakalayacaklar.

Red Bull'un shakedowndan herhangi bir görüntü yayınlaması pek olası değil, zira yeni araç perşembe günü tanıtılacak ve bunun "görkemli" bir lansman olması isteniyor.

Red Bull bu shakedown sayesinde yeni araç hakkında çok sayıda veri elde etmeyi ve Bahreyn testlerine hazır şekilde gitmeyi hedefliyor gibi görünüyor.

Şu ana kadar Aston Martin, Haas ve Sauber yeni araçlarını piste çıkarmıştı.