Red Bull, yeni RB20'yi 8 Şubat'ta tanıtacak
Motorsport.com İtalya'nın özel haberine göre Red Bull Racing, yeni RB20'yi Alpine'den bir gün sonra, 8 Şubat'ta tanıtacak.
Baskın bir yılı geride bırakan Red Bull Racing, 2024 sezonu öncesinde yeni aracını ilk tanıtan Formula 1 takımlarından biri olacak.
Christian Horner tarafından yönetilen Avusturyalı takım, Alpine'in hem Formula 1 hem WEC araçlarını tanıtacağı lansman etkinliğinden bir gün sonra, 8 Şubat'ta yeni aracının örtüsünü kaldıracak.
Bu, Red Bull'un yeni aracını ilk tanıtan takımlardan birisi olacağı anlamına geliyor.
Fakat lansmanla ilgili bazı bilinmeyen noktalar var. Avusturyalı ekip, geçen yılki lansman etkinliğinde sadece renk düzenini tanıtmayı seçmişti.
Çarpışma testlerinde yaşanan sorundan ötürü yeni RB20'nun 8 Şubat'ta tanıtılmaması, bunun yerine sadece renk düzeninin gösterilmesi mümkün.
Resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
Aston Martin AMR24'ü ayın 12'sinde, Ferrari 13'ünde, Mercedes ve McLaren ise 14'ünde tanıtacak.
Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor
Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor
Marko, Verstappen'in desteği sayesinde iki yıl daha Red Bull'da kalacak
Marko, Verstappen'in desteği sayesinde iki yıl daha Red Bull'da kalacak Marko, Verstappen'in desteği sayesinde iki yıl daha Red Bull'da kalacak
Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"
Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor" Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"
2023 F1 teknik: Red Bull, daha ileri gitmek için yeni yollar buldu
2023 F1 teknik: Red Bull, daha ileri gitmek için yeni yollar buldu 2023 F1 teknik: Red Bull, daha ileri gitmek için yeni yollar buldu
Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı"
Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı" Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı"
Verstappen: "Takım patronu olsaydım, takımıma beni ve Norris'i alırdım"
Verstappen: "Takım patronu olsaydım, takımıma beni ve Norris'i alırdım" Verstappen: "Takım patronu olsaydım, takımıma beni ve Norris'i alırdım"
Son Haberler
Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"
Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek" Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"
M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı
M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı
Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"
Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük" Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"
Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"
Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli" Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar