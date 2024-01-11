Red Bull, yeni RB20'yi 8 Şubat'ta tanıtacak

Baskın bir yılı geride bırakan Red Bull Racing, 2024 sezonu öncesinde yeni aracını ilk tanıtan Formula 1 takımlarından biri olacak.

Christian Horner tarafından yönetilen Avusturyalı takım, Alpine'in hem Formula 1 hem WEC araçlarını tanıtacağı lansman etkinliğinden bir gün sonra, 8 Şubat'ta yeni aracının örtüsünü kaldıracak.

Bu, Red Bull'un yeni aracını ilk tanıtan takımlardan birisi olacağı anlamına geliyor.

Fakat lansmanla ilgili bazı bilinmeyen noktalar var. Avusturyalı ekip, geçen yılki lansman etkinliğinde sadece renk düzenini tanıtmayı seçmişti.

Çarpışma testlerinde yaşanan sorundan ötürü yeni RB20'nun 8 Şubat'ta tanıtılmaması, bunun yerine sadece renk düzeninin gösterilmesi mümkün.

Resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Aston Martin AMR24'ü ayın 12'sinde, Ferrari 13'ünde, Mercedes ve McLaren ise 14'ünde tanıtacak.