Red Bull, 2022'de kullanacağı motora kendi adını verecek!

Milton Keynes merkezli ekip, Honda'nın spordan çekilme kararı almasının ardından Japon üreticinin motorlarını kullanmaya devam etmek istedi ve bugün, Honda'nın F1 motor projesinin çalışmalarını gelecek yıldan itibaren devralacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, motor çalışmalarını yönetmesi için Red Bull Powertrains şirketi kuruldu.

Takım daha önce Renault motoru kullandığı 2016-18 yıllarında motorun isim hakkını TAG-Heuer'e satmıştı ve Honda ile de benzer bir şey yapıp yapmayacakları merak konusuydu.

Honda motorunun isminin geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan takım patronu Christian Horner, "Bu bir Red Bull motoru olacak. Bu yüzden tıpkı bir Mercedes gibi aracın bir parçası olacak. Yani [isim olarak] bir Red Bull olacak." dedi.

Red Bull'un projesinde yardımcı olacak potansiyel bir ortak veya üretici arayıp aramadığı sorulduğunda Horner, "Bir partnerimiz olması için bir zorunluluğumuz olmayacak, yani bunu kendimiz yapmak için bir bağımsızlığımız olacak."

"Heyecan verici bir partner gelirse, elbette buna ciddi şekilde bakmak mantıklı olacaktır. Bu bir otomobil üreticisi olabilir, başka tür bir ortak olabilir veya bir tür batarya üreticisi veya benzeri bir şey olabilir. Bu gerçekten motorlarla olan ilgisine bağlı." yanıtını verdi.

Horner, planı mümkün olan en iyi şekilde hayata geçirebilmek adına, Red Bull'un Milton Keynes'teki fabrikasında çalışabilecek personel arayışına başladıklarını belirtti.

"Elbette Milton Keynes merkezli Honda'nın operasyonel tarafı olan HRD UK'nin büyük çoğunluğunu devralacağız."

"Bu bize hızlı bir başlangıç sağlıyor. Zaten tanıdığımız ve bağlantı kurduğumuz tüm insanları yeni şirketin çatısı altına almaya çalışacağız."

"Diğer tarafta, önümüzdeki haftalarda ve aylarda doldurulması gereken diğer pozisyonlardan bazılarını belirleme sürecindeyiz. Ancak bence Honda ile yaptığımız anlaşma, doğru insan grubunu bir araya getirme konusunda bize zaman kazandırıyor."

Ancak Horner, departmanı güçlendirmek zorunda kalacaklarının altını çiziyor.

"Elbette temiz bir sayfamız olduğunu biliyoruz. Honda ile yaptığımız anlaşmanın bir parçası olarak bünyemize geçecek çok yetenekli insanlara sahip olacağız. Bu yüzden, başlangıçta neye ihtiyacımız olduğunu, kime ihtiyacımız olduğunu ve kimin müsait olduğunu belirlemeliyiz. Sonuçta F1 bir insan işi."

"İster şasi, isterse de motor olsun, doğru insanları bir araya getirmeli ve onlarla bir takım olarak çalışıp, yapıyı güçlendirmeliyiz. İşin güç ünitesindeki tüm bu çalışmalar, şasi tarafından pek de farklı olmayacak."

Merak edilen sorulardan birisi de Honda projesinde görev alan Ilmor'un patronu Mario Illien'in Red Bull'a katılıp katılmayacağıydı.

Horner, bu konuda, "Mario ve Honda'nın ayrı bir ilişkisi var. Ilmor kendini kanıtlamış bir şirket. Şu anda Ilmor'un çalışmalarından faydalanmak gibi bir planımız yok. Ancak potansiyel olarak böyle bir şirketten faydalanmanın cazip olduğunu görebilirsiniz. Bu, potansiyel yeni kurallar için de geçerli. Ancak hiçbir tartışma olmadı ve onların Honda ile özel bir anlaşması vardı. Bu onların işiydi."

"Mario'nun kendi işi var ve bununla çok meşgul. Tabii ki teknik direktör, yönetici veya operasyon direktörü gibi çeşitli roller belirleyeceğiz. Tüm bu rollerin her biri için aklımızda adaylar var." dedi.

Red Bull şu anda motor bölümünün başına geçecek bir isim arıyor olsa da, Horner eski Mercedes şefi Andy Cowell'la ilgili spekülasyonları sona erdirdi.

Horner, Cowell'ın bu projenin bir parçası olup olamayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Sporun son 10 yıllık kısmında başardığı şey oldukça etkileyici. Mercedes ve güç ünitesi departmanının temelini oluşturduğu açık."

"Onun Formula 1 dışındaki diğer aktiviteleri devam ettirmek için seçildiğini düşünüyorum. Motorlar söz konusu olduğunda, her yıl çalışmaları yürüten kişi oydu. Ancak anladığım kadarıyla ilgi alanı şu anda Formula 1'in ötesinde."

Horner, resmî bir motor üreticisi oldukları için, yönetmeliklerin gerektirmesi halinde mevcut Red Bull/AlphaTauri ailesi dışında bir ekibe motor tedarik etmek zorunda kalabileceklerini doğruladı.

"Bir motor üreticisinin yükümlülüklerini üstlendiğiniz için, tedarik yükümlülüğüyle ilgili tüm bu düzenlemelere bağlı kalacağız. Bu nedenle başka bir üreticiden farkı olmayacak."