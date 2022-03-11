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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Red Bull, yeni güncellemeler öncesinde veri toplamaya devam ediyor

Red Bull Racing F1 takımı, Bahreyn'e getirdiği yeni güncellemeler öncesinde testlerin ikinci gününde veri toplamaya devam etti. Bugünkü çalışmalarda Red Bull aracının kaportasında ve sidepod hava girişinde bazı sensörlerin olduğu görüldü.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull, yeni güncellemeler öncesinde veri toplamaya devam ediyor
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Bahreyn testlerinde Ferrari dereceleriyle, Mercedes ise yeni sidepod tasarımıyla gündemde. Ancak Red Bull çok fazla konuşulmuyor.

Geçen sene Max Verstappen ile pilotlar şampiyonluğunu kazanan takım, RB18'e yeni güncellemeleri eklemeden önce veri toplama çalışmalarını sürdürüyor. Red Bull'un yeni güncellemeleri bu sabah Bahreyn'e geldi. Takımın bugün olmazsa, güncellemeleri aracına yarın eklemesi bekleniyor.

Dün kokpitte olan Sergio Perez, yeni araçlarıyla 2.5 GP mesafesi kat etmişti. Meksikalı pilot, dalgalanmayı azaltacak ve frenleme esnasında ön lastiklerin kilitlenmesini engelleyecek temel bir ayar bulmaya çalıştı.

Red Bull RB18: i tubi di Pito sul cofano motore

Red Bull RB18: i tubi di Pito sul cofano motore

Photo by: Giorgio Piola

Bugün çalışmaları Verstappen devraldı. Şampiyon pilotun uzun sürüşleri arasında araç bazen garajda bekletildi. Bugünkü veri toplama sürecinde motor kapağındaki hava girişinin iki yanındaki kameralara, sidepod hava girişi içerisine ve difüzörlere sensörlerin yerleştirildiği görüntülendi.

Red Bull Racing RB18, dettaglio del diffusore con i sensori

Red Bull Racing RB18, dettaglio del diffusore con i sensori

Photo by: Giorgio Piola

Adrian Newey'in yeni aracı şu ana kadar pek fazla öne çıkmadı. Takım, testlerin başından beri pek güncelleme getirmeden ve çok fazla baskı hissetmeden çalışmalarını sürdürdü. Ön tarafta çekme kollu süspansiyona sahip RB18'i hafife almamak lazım. Takım bu tasarımı kendisine aerodinamik avantaj kazandıracağını düşündüğü için seçti.

Red Bull Racing RB18, la sospensione anteriore a schema pull rod: il meccanico regola l'altezza

Red Bull Racing RB18, la sospensione anteriore a schema pull rod: il meccanico regola l'altezza

Photo by: Giorgio Piola

Ancak Red Bull'un Bahreyn'de yakıt tüketimi ile ilgili bazı endişelere sahip olduğu iddia ediliyor. Çıkan haberlere göre E10 biyo yakıtıyla Honda motoru, geçmişe göre daha fazla yakıt tüketiyor ve daha az güç üretiyor.

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