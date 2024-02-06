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Red Bull, yeni dönemin üçüncü yılında aracın yeterince iyi olup olmadığından emin değil

Red Bull, yeni RB20 için 'üçüncü yılda' yaklaşımına bağlı kalarak doğru şeyi yapıp yapmadığından emin olmadığını söylüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Milton Keynes merkezli takım, 2024 aracını önümüzdeki hafta fabrikasında tanıtacak.

2023'te ezici bir üstünlük sağladığı sezonun ardından, tasarımına nasıl yaklaştığı açısından önemli ölçüde farklı bir şey yapmak için çok az neden olduğunun farkında.

Ancak teknik şef Adrian Newey, şu ana kadar en iyi takım olmasına rağmen, sadece konsepti geliştirme kararının onu önde tutmak için yeterli olmayabileceğinin farkında.

Takımın Talking Bulls podcast'ine RB20'den neler beklenebileceği hakkında konuşan Newey, "Aracımız, 2022'nin üçüncü evrimi sayılır."

"Geçen yılki araç 2022'nin bir evrimiydi. Kış arasında geliştirmeye çalıştığımız ana konular aerodinamik açıdan gelişimi, aracı iyileştirmeye çalışmak için süspansiyonla ne yapmamız gerektiğini anlamamız ve ağırlıktan kurtulmamızdı. Çünkü 2022'de hiçbir zaman ağırlık sınırına inemedik."

"Bu yılki araç orijinal RB18'in üçüncü evrimi. Elbette bilmediğimiz şey, diğerleri farklı bir şey denerken aracın üçüncü yılı çok mu muhafazakâr? Bunu bilemezsiniz." dedi.

Newey'nin Red Bull'un doğru şeyi yapıp yapmadığına dair net bir yönlendirme olmadığına dair yorumları, geçen yıl takımının ne kadar ileride olduğu konusunda tamamen şaşırdığını itiraf etmesiyle birlikte geldi.

Newey, "RB18, yeni düzenlemelere göre, araştırma sürecine nasıl yaklaştığımız, otomobilin mimarisi, düzeni ve benzeri açılardan temelleri doğru bir şekilde elde etmeyi başardığımızı düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Daha sonra 2022 boyunca geliştirdiğimiz iyi bir araçla çıkmayı başardık. Açıkçası, 2022'de sezonun ikinci yarısını çok güçlü geçirdik."

"2023'te, yani yeni düzenlemelerin ikinci sezonunda, gridde araların kapanmasını bekliyorduk. Dolayısıyla geçen yıl hepimiz, en çok da ben, tam bir sürpriz yaşadık. Sahip olduğumuz hakimiyeti gerçekten beklemiyorduk."

"Bu yıl anladığım kadarıyla pek çok insan, pek çok rakibimiz bu kez iyice baktı ve bizim aracımıza çok benzeyen birkaç araç olacağından şüpheleniyorum." dedi.

Performans Dalgalanmaları

Red Bull geçen yıl Max Verstappen'in üst üste üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşmasıyla bir yarış dışında tüm yarışları kazanırken, Newey yıl sonunda takımlar arasındaki farkların iyice kapandığını düşünüyor.

Newey, "Gridde farklar kapandı ve yarışlar giderek daha da yakın geçiyor. Austin, yarışı kaybedecektik. Bu yüzden bir kumar oynadık ve Max'i fazladan bir pit yapması için içeri çağırdık. Max de gerisini halletti."

"Vegas, dürüst olmak gerekirse, muhtemelen Charles daha hızlı olan isimdi. Ama Max orada kesinlikle fark yarattı."

"Sezon sonunda Singapur dışındaki tüm yarışları kazanmayı başarsak da herkes peşimizdeydi. Yani artık kış boyunca pek bir değişiklik olmuyor. Bu yüzden üzerimizde büyük bir baskı var." dedi.

Newey, ekibin tasarımcıları daha radikal yaklaşımlar bulmaya çalışmakla görevlendirmesinin faydaları olsa da, maliyet sınırının ekibin mevcut her seçeneği takip etmesini engellediğini açıkladı.

Newey, "Şu soru var, dışarı çıkıp tamamen farklı fikirlerine bakan bir grubumuz olmalı mı, yoksa izlediğimiz rotayı geliştirmeye devam mı etmeliyiz? Çünkü artık kaynaklarımız sınırlı."

"Dolayısıyla her şeyi yapamayız ve her yola başvuramayız. Bu yüzden elimizdekileri geliştirme yaklaşımını benimsedik. Umarım bu sağduyulu ve doğru bir karar olur." dedi.

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