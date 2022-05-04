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Red Bull yeni bir rüzgar tüneli mi inşa ediyor?

Auto Motor und Sport'a göre Red Bull, yeni bir rüzgar tüneli üretme kararı aldı ve bunun için gerekli çalışmalara başladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Red Bull yeni bir rüzgar tüneli mi inşa ediyor?
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Formula 1'de yer alan takımlardan ikisi halihazırda zaten yeni rüzgar tüneli hazırlığında. Bu takımlar uzun süredir bu plan üzerinde çalışan McLaren ve Lawrence Stroll yönetiminde gelişmeyi amaçlayan Aston Martin.

Bu iki marka da 2023 sonuna doğru rüzgar tüneli inşasını tamamlamayı ve 2024 aracını yeni rüzgar tünelinde geliştirmeyi amaçlıyorlar. 

Şimdi Auto Motor und Sport, Red Bull'un da benzer bir plan hazırlığında olduğunu iddia etti. Habere göre proje, tasarım aşamasında ve Milton Keynes fabrikasındaki inşa çalışması iki yıl içerisinde başlayacak.

Projenin tamamlanmasının ardından Red Bull, Ferrari'nin Maranello'da sahip olduğu gibi, tüm departmanları tek çatı altında toplamış  olacak. 

Rüzgar tüneli maliyetinin yaklaşık 50 ila 70 milyon euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Aslına bakılırsa Red Bull, rüzgar tüneli teknolojisi anlamında F1'in en iyilerinden birisi. Fakat mevcut sistemde, güvenilir veri üretme konusunda yeterli akışı oluşturmaları zaman alıyor. Yeni rüzgar tüneli bu açıdan çok daha hızlı olacak ve böylece mühendisler artık çok daha değerli olan rüzgar tüneli zamanını boşa harcamayacaklar.

Bu yıl itibariyle takımların rüzgar tüneli kullanma süresi, bir önceki yılda yakaladıkları başarı seviyesine göre değişiyor. Geçen yıl ikinci olan Red Bull, Mercedes'ten sonra en az rüzgar tüneli zamanına sahip ikinci takım.
Mercedes wind tunnel

Mercedes wind tunnel

Fotoğraf: Mercedes AMG

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