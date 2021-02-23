Red Bull, yeni aracını ilk kez çarşamba günü piste çıkaracak!

Red Bull, 2021 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni RB16B'yi bugün tanıtmıştı ve beklendiği üzere ilk kez yarın piste çıkaracak.

Avusturyalı ekip, bu ilk sürüş için iki çekim hakkından ilkini kullanacak ve gün boyunca en fazla 100 kilometrelik mesafe tamamlayabilecek.

Test her zamanki gibi İngiltere'nin Silverstone pistinde düzenlenecek ve hem Max Verstappen hem de yeni takım arkadaşı Sergio Perez sürüş yapacak.

Yarın için herhangi bir yağış beklentisi bulunmuyor. Bundan ötürü her iki pilot da aracı kuru zemin lastikleriyle test edebilecekler. Bununla beraber testte, Pirelli'nin gösteri lastikleri kullanılacak.

Teste, takımın yedek pilotu Alex Albon da katılacak. Bununla beraber Taylandlı sürücü, 2019 RB15 aracını sürecek.