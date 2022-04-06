Red Bull, yeni aracın Perez'e "daha iyi uyduğunu" düşünüyor

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Sergio Perez, Suudi Arabistan'da uzun Formula 1 kariyerindeki ilk pole pozisyonunu elde etmişti. Bir gün sonra talihsiz güvenlik aracı nedeniyle galibiyeti alamadı ya da podyuma çıkamadı fakat performansı, Helmut Marko'yu cesaretlendirdi.

78 yaşındaki Avusturyalıya göre Perez, yeni düzenlemeler sayesinde Max Verstappen'e geçen yıla kıyasla daha fazla yaklaştı.

Motorsport.com'un Almanya versiyonu olan Formel 1'e konuşan Marko, "Yeni kuralların farklı takımlarda farklı etkiler yarattığını görebilirsiniz. Bazı sürücüleri birbirine yaklaştırdı fakat bazı sürücülerin arası açıldı. Ferrari'de tam tersi (araların açıldığı) bir etki yarattı."

"Bence Perez'de rol oynayan iki faktör var. Birincisi, bu araç ona daha çok uyuyor, biraz daha rahat hissediyor. İkincisi, o ve takım birbirini geçen yıla göre çok daha iyi tanıyor."

"Yarış mühendisi de artık rolünde muazzam şekilde gelişti ve her durumda çok daha fazla karşılıklı güven var. Sonuç olarak, bu ilerlemeden çok memnunuz." dedi.

Marko, henüz takım emrinin söz konusu olmadığını ve Perez'in ön tarafta yer alsaydı, Suudi Arabistan GP'yi kazanmasına izin vereceklerini dile getirdi. Ancak Max'in yarış temposunun Perez'e göre daha fazla olduğunu da ekledi.

"Yarıştan önce, özellikle sezonun başında yarken ve iki sürücü de sıfır puandayken hiçbir kuralın belirlenmeyeceği açıktı."

"Yarış içerisinde sorunun bir şekilde kendiliğinden çözüldüğünüz gördünüz."

"İnsanlar Ferrari'nin bizi erken bir pit stopa soktuğunu söylüyor ama öyle değildi. Perez'in lastik aşınması Max'inkinden çok daha yüksekti."

"Bu, belki de Perez'in ilk bölümdeki temposuyla alakalıydı, sonuçta zaman zaman üç saniye kadar öndeydi. Fakat bu, Perez'i Max'ten daha önce pite almamız gerektiği anlamına geliyordu."

"Sert lastikte Max, Perez'den belirgin şekilde daha hızlıydı, bu nedenle herhangi bir sorun zaten kendi kendine çözülebilirdi."