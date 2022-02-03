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Formula 1 Haberler

Red Bull yeni aracın lansman tarihini neden açıklamadı?

Red Bull yeni aracının lansman tarihini, bir sponsor etkinliği nedeniyle açıklamıyor gibi görünüyor.

Red Bull yeni aracın lansman tarihini neden açıklamadı?
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2022 Formula 1 araçlarının lansman tarihini açıklamayan sadece üç takım kaldı: Red Bull, Williams ve Haas.

Haas'ın lansmanını önümüzdeki 1 haftalık süreçte yapması bekleniyor. Williams'ın programı henüz belli olmazken, Red Bull'un ne yapacağı da şimdilik belirsiz.

Takımın çarpışma testlerinde sıkıntı yaşadığı söyleniyordu ancak Avusturyalı ekip bu testleri tamamlamış gibi görünüyor.

Takım, yeni aracın adının RB18 olacağını zaten açıkladı fakat lansman tarihiyle alakalı herhangi bir açıklama yok.

Bu tutum gizem havası yaratıyor ve Red Bull taraftarlarını endişelendiriyor.

Ancak iddialara göre Red Bull, yeni aracında sorun yaşadığı için değil, sponsorlarla alakalı konuları beklediği için lansman tarihini açıklamadı.

RacingNews365, Red Bull'un planladığı lansman tarihinin bir araç sorunundan ziyade, sponsorluk aktivitesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Bu açıdan takımda herhangi bir endişe bulunmuyor.

İddiaya göre takım, lansman tarihini bu hafta içerisinde doğrulayacak.

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