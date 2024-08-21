Red Bull, yaz arasından sonra RB20'de nasıl bir gelişim yönü izleyecek?

RB20'ye getirdiği güncellemeler konusunda yanlış bir yola giren Red Bull, Monza yarışından itibaren eski ve yeni parçaların bir karışımını kullanacak ve takım her iki şampiyonada da liderliğini korumaya çalışacak.

Christian Horner'ın geçmişte ifade ettiği gibi Red Bull, son iki sezonda yenilmesi gereken takım olduğu için rakiplerinden daha az gelişme alanına sahip.

Takım, 0.1 saniye kadar bir fark yaratacak adımlar atmaya çalışırken kapsamlı Macaristan Grand Prix güncellemesi ile yanlış bir adım attı.

Bu durum öyle bir hal aldı ki, Max Verstappen, RB20'nin dengesini bozduğu için bu güncellemelerin onları ön sırada tutmaya “yeterli” olmadığını belirterek takıma “uyanmasını” söyledi.

Güncellemenin 2020 şampiyonasından bu yana yarış kazanamadan geçirdiği ilk dört yarışlık serinin ortasında gelmesi Hollandalının hayal kırıklığını daha da arttırdı.

PlanetF1.com'un anladığı kadarıyla Red Bull şimdi güncellemeleri geri almak yerine, eski ve yeni parçaları karıştırıp eşleştirmeyi içeren bir geliştirme yolunu ele almaya hazırlanıyor.

Red Bull’un her iki şampiyonadaki liderliği elinde tutmak için gerçekten mücadele ettiği bir dönemde, Verstappen’in Lando Norris'e karşı avantajı 78 puana düşerken, Sergio Perez ise sıralamada yedinci sıraya geriledi.

Takım arkadaşları arasında Red Bull'un geliştirilmiş RB20'sinde daha çok zorlanan Perez, dokuz yarış boyunca podyuma çıkamayarak Red Bull'daki koltuğunu tehlikeye attı.

Ancak takım, yaz tatili sırasında Meksikalı sürücüyle devam etme kararı aldı ve Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, sezonun ilk dört yarışından üçünü ikinci sırada bitiren Perez'in, revize edilen gelişim yolundan en çok fayda sağlayacak isim olacağına inanıyor.

Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte “Otomobilin tepkileri yeniden daha öngörülebilir olduğunda, Perez de hızını yeniden bulacaktır.” dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Formula 1 yaz tatili uykusundan yeni uyandığı için Perez ve Verstappen'in bu etkinin hissedilmesi için Monza'ya kadar beklemesi gerekecek.

Marko'nun yorumu, Red Bull takım patronu Horner'ın takımın “önceliğinin” Perez'in kaybettiği formunu geri kazanmasına yardımcı olmak olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Spa'da medyaya konuşan takım patronu şunları söyledi: “Checo harika bir takım oyuncusu ve çok büyük bir takım oyuncusu ve bu yüzden seçildi.”

“Bu yüzden onu 2020'nin sonunda Max'in yanına aldık ve bizim için altı, yedi yarış kazandı, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu, kim bilir kaç podyum kazandı.”

“Bu şimdiye kadar sahip olduğumuz en başarılı sürücü eşleşmesi oldu.”

“Checo'nun zorlanması herkes için sinir bozucu çünkü kimse onun zorlandığını görmek istemiyor. Herkes onun başarılı olduğunu görmek istiyor.”

“Takım onun arkasında oldu ve olmaya devam ediyor. Herkes onun başarılı olduğunu görmek istiyor çünkü onu bu durumda görmek acı veriyor.”

“Öncelik Checo'yu desteklemek ve neye ihtiyacı olduğunu anlamak. Hepimiz onun işleri yoluna koymasını istiyoruz, hepimiz onun başarılı olduğunu görmek istiyoruz.”