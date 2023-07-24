Red Bull, yavaş yavaş 2024 sezonuna odaklanıyor

Macaristan'da arka arkaya 12. yarışını kazanan Red Bull, yaklaşık 35 yıldır McLaren'a ait olan 11 yarışlık rekoru da kırmayı başardı.

Sezona en doğru konseptle giriş yapan takım, Macaristan'a getirdiği taban ve sidepod güncellemesinden de en iyi şekilde faydalanmayı başardı.

Ancak şimdilik RB19 için yolun sonu gelmiş gibi duruyor, nitekim takımın niyeti rüzgar tüneli cezasından etkilenmeden gelecek sezona odaklanabilmek.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Christian Horner, "Güncellemeler beklediğimiz gibi çalıştı, dolayısıyla kutuları işaretledik diyebiliriz."

"Şimdiyse sahip olduğumuz handikabı hesaba katmalıyız ve odak noktamızı gelecek sezona çevirmeliyiz, nitekim rüzgar tüneli anlamında diğerlerine kıyasla önemli bir açığımız var." dedi.

"Ve şimdi, sahip olduğumuz handikapla, odak noktamızı gerçekten gelecek yıla çevirmeliyiz, çünkü rakiplerimize kıyasla rüzgar tünelinde önemli bir zaman açığımız var ve bunu nasıl kullanacağımız konusunda çok seçici olmalıyız." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Racing

F1'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle, yılın belli bir noktasına gelindiğinde takımlar şampiyonasına bakılıyor ve o anki şampiyona sıralamasına göre rüzgar tüneli süreleri belirleniyor.

Dolayısıyla gelecek sezon Red Bull standart sürenin sadece %70'ini kullanabilecek, sonrasında bu oran Mercedes %75, Aston Martin %80, Ferrari %85 olarak devam etmekte.

Red Bull için asıl sıkıntı, geçen yıl bütçe sınırı ihlalinde bulunmalarından ötürü %10 kısıntı cezası almış olmaları, dolayısıyla bu yıl standart sürenin sadece %63'ünü kullanabiliyorlar.

Horner, "Bu yıl Ekim ayına kadar devam eden rüzgar tüneli cezamız var, bu nedenle ikinci ve üçüncü sıradaki takımlara göre önemli ölçüde dezavantaj sahibiyiz." dedi.

"Dördüncü ve beşinci sıralara bakarsanız, McLaren'in rüzgar tüneli süresiyle bizimkini karşılaştırırsanız, arada çok ama çok büyük bir fark olduğunu görürsünüz."

"Dolayısıyla seçici olmamız gerekiyor. İşte bu yüzden Milton Keynes'teki mühendislik ekibi aracı etkin ve verimli bir şekilde geliştirme konusunda inanılmaz bir iş çıkarıyor." dedi.