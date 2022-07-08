Red Bull, yaşananlardan ders aldığını düşündükleri Vips'i desteklemeye devam edecek

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Geçtiğimiz haftalarda Twitch üzerinden yaptığı bir yayın esnasında ırkçı bir ifade kullanan Vips'in bu davranışı büyük tepkilere ve önemli sonuçlara yol açtı.

Red Bull, akademisindeki en yetenekli pilotlardan biri olmasına rağmen, kısa süre içinde Vips'in sözleşmesini tamamen feshetti ve Estonyalı pilot yaklaşık dört senedir parçası olduğu akademiden çıkartıldı.

Ancak, İngiliz PA Haber Ajansı'nın haberine göre, Red Bull yine de Vips'i desteklemeye devam edecek. Yaşananların ardından hem resmi olarak, hem de kişisel olarak özürlerini ileten genç pilotun açıklamalarının takımı tatmin ettiği düşünülüyor.

PA'ya konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, "Onunla [Vips] sözleşmemizi feshettik ve bu şüphesiz ona düşünmesi için zaman verecektir. Hatalarından gerçekten ders aldıklarını gösterebiliyorlarsa, herkes bir noktada ikinci bir şansı hak eder.

“O genç bir adam, küçük bir çocuk ve onu -sözleşmesi feshedilmiş olsa bile- zihinsel sağlık ve eğitim açısından destekleyeceğiz. Umarım yaşananlardan ders alır." dedi.

2018'de Red Bull bünyesine katılan Vips, 2022 İspanya GP'sinin ilk antrenman seansında ilk kez bir yarış hafta sonunda piste çıkmıştı.

Hitech GP ile Formula 2'de yarışmaya devam eden Vips, sezonu yedinci sırada sürdürüyor. Red Bull'un kararına rağmen pilotlarının sezonu tamamlayacağını belirten Hitech'in kararı epey eleştirilmiş, hatta Formula 2 yönetimi dahi "kararın şaşırtıcı olduğuna" yönelik bir açıklama yayınlamıştı.

Horner şunları ekledi: "Bu onların [Hitech'in] kararı ve bu sürücüyü [Vips] hiçbir şekilde finanse etmiyoruz. Bu tamamen takımın kendi seçimi ve bu kararı almalarının arkasında kendi sebepleri var."

Juri Vips, Hitech Grand Prix Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd