Formula 1

Red Bull, yarış stratejisinde yapay zekayı nasıl kullanıyor?

Red Bull, Oracle ile birlikte geliştirdiği yapay zekâ destekli strateji aracının yarış esnasında karar alma sürecine nasıl katkı sağladığını anlattı. Sistem, yarış esnasında takıma öneriler sunarak stratejik kararları destekliyor.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 18 Eki 2026 13:10

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Red Bull, Formula 1 yarışlarında takıma öneriler sunan yapay zekâ destekli bir sistem kullanıyor. Takımın teknik ve performans ortaklıklarından sorumlu ismi Jack Harington, CNBC'ye verdiği röportajda Oracle ile birlikte geliştirilen aracın nasıl çalıştığını anlattı.

Başlangıçta mühendislerin F1 kurallarını ve geçmişteki hakem kararlarını daha kolay yorumlamasına yardımcı olan bir arama aracı olarak tasarlanan sistem, zaman içinde çok daha kapsamlı bir yapay zekâ uygulamasına dönüştü. Artık farklı kaynaklardan gelen bilgileri değerlendirerek yarış sırasında takıma belirli aksiyonlar öneren bir yapıya sahip.

Oracle ile Red Bull, şubat 2026'da isim sponsorluğu ortaklıklarını uzun yıllar boyunca uzatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Takım, o dönemde yayımladığı açıklamada Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ve Oracle AI teknolojilerinin 2026'da piste çıkacak yeni nesil Red Bull Ford Powertrains hibrit güç ünitesinin geliştirilmesinde, gelişmiş yarış stratejisi simülasyonlarında ve yapay zekâ destekli strateji ajanında kullanılacağını belirtmişti.

Harington, yapay zekâ aracının nasıl çalıştığını açıklamak için 2025 İtalya Grand Prix'sinden bir örnek verdi.

Monza'daki yarışın ilk turunda Max Verstappen, liderlik mücadelesi verdiği McLaren sürücüsü Lando Norris ile mücadele ederken ilk şikanda pist dışına çıktı. Harington'a göre yapay zekâ ajanı, olası bir cezanın önüne geçmek için Red Bull'a pozisyonu Norris'e geri vermesini önerdi.

Bu tavsiye, takımın olayla ilgili değerlendirmesiyle örtüşmüyordu. Buna rağmen Red Bull, sistemin önerisini uyguladı. Verstappen böylece ceza almaktan kurtuldu. Kısa süre sonra Norris'i yeniden geride bırakan Hollandalı sürücü, yarışı 19,2 saniyelik farkla kazandı.

Harington, yapay zekânın rolünü vurgularken Formula 1'in insan faktörüne dayanan bir spor olmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Ona göre bu teknoloji, takımın karar alma kapasitesini destekleyen ve geliştiren bir araç niteliği taşıyor.

Red Bull, yapay zekâ teknolojilerinden yararlanan tek Formula 1 takımı değil.

Google, McLaren ile birlikte Gemini yapay zekâ araçlarının kullanım alanlarını geliştirmek için çalışıyor. Mercedes, Microsoft ile ortaklık yürütürken Ferrari de taraftarlara yönelik yapay zekâ destekli deneyimler geliştirmek üzere IBM ile iş birliği yapıyor.

Yapay zekâ, F1 takımları için yalnızca taraftar deneyimini geliştiren bir teknoloji olmaktan çıkıp yarış stratejisi, simülasyon ve karar alma süreçlerinde de giderek daha fazla önem kazanıyor.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Liam Fabre

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