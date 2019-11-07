Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, yakaladığı momentumu 2020'ye taşımak istiyor

paylaşım
yorumlar
Red Bull, yakaladığı momentumu 2020'ye taşımak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Kas 2019 12:17

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2020'de Mercedes ve Ferrari'yi yenme umuduna sahip olmaları için, bu yılın sonunda yakaladıkları momentumu gelecek yıla taşımaları gerektiğini söyledi.

Milton Keynes merkezli ekip, bu sezon Honda ile ilk yılında iyi bir ilerleme kaydetmeyi başarrdı ve Max Verstappen'le iki yarış kazanmayı başardı.

Ancak şu anda Mercedes'le düzenli olarak benzer bir seviyede olduklarını söyleyen Horner, bu form seviyesini korumaları ve 2020 aracını geliştirirken göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Horner, "Bu yıl, yeni bir motor partnerine sahip olduğumuz için bir geçiş yılı olacaktı. Bu yıl performans tarafında kaydettikleri büyük ilerleme göz önüne alındığında Honda'yı kesinlikle övmek zorundayım."

"Yıl boyunca iyi bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Birkaç galibiyet almayı başardık. Resmi olarak bir pole pozisyonu almış olabiliriz, ama Meksika'da da pole aldık. Bunlar dışında bu yıl birkaç yarışta galibiyet için savaştık."

"Monako'da rekabetçiydik, Macaristan'da da öyleydik. O yarışı kazanma potansiyelimiz vardı ve burada da rekabetçiydik."

"Yani doğru yöndeyiz. Momentumu kış aylarına ve sonraki yılına başlangıcına taşımamız çok önemli." dedi.

Horner, 2020'de yakın bir şampiyonluk savaşı olabileceğini ve Mercedes'le aranın kapanabileceğini düşünüyor.

"Mercedes büyük bir dominasyon dönemine sahipti ve Lewis Hamilton'ın altıncı şampiyonluğu olağanüstü bir başarı. Onu tebrik ediyorum. Onlar şu anda kıyas noktası. Ama genellikle bir kural değişikliği, gruplara ayırır. 2020 sezonu, ironik şekilde 2021'de her şey değişmeden önce üç yönlü, çok yakın bir savaşa ev sahipliği yapabilir."

Sonraki haber
Wolff: “Yakıt akış sisteminin ihlali kurallara aykırı”

Önceki haber

Wolff: “Yakıt akış sisteminin ihlali kurallara aykırı”

Sonraki haber

McLaren 18 inç lastikleri test ediyor

McLaren 18 inç lastikleri test ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

58dk
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

1s
4
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

5
WRC

Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı

28dk

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
F1

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
F1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.