Red Bull, yakaladığı momentumu 2020'ye taşımak istiyor

Milton Keynes merkezli ekip, bu sezon Honda ile ilk yılında iyi bir ilerleme kaydetmeyi başarrdı ve Max Verstappen'le iki yarış kazanmayı başardı.

Ancak şu anda Mercedes'le düzenli olarak benzer bir seviyede olduklarını söyleyen Horner, bu form seviyesini korumaları ve 2020 aracını geliştirirken göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Horner, "Bu yıl, yeni bir motor partnerine sahip olduğumuz için bir geçiş yılı olacaktı. Bu yıl performans tarafında kaydettikleri büyük ilerleme göz önüne alındığında Honda'yı kesinlikle övmek zorundayım."

"Yıl boyunca iyi bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Birkaç galibiyet almayı başardık. Resmi olarak bir pole pozisyonu almış olabiliriz, ama Meksika'da da pole aldık. Bunlar dışında bu yıl birkaç yarışta galibiyet için savaştık."

"Monako'da rekabetçiydik, Macaristan'da da öyleydik. O yarışı kazanma potansiyelimiz vardı ve burada da rekabetçiydik."

"Yani doğru yöndeyiz. Momentumu kış aylarına ve sonraki yılına başlangıcına taşımamız çok önemli." dedi.

Horner, 2020'de yakın bir şampiyonluk savaşı olabileceğini ve Mercedes'le aranın kapanabileceğini düşünüyor.

"Mercedes büyük bir dominasyon dönemine sahipti ve Lewis Hamilton'ın altıncı şampiyonluğu olağanüstü bir başarı. Onu tebrik ediyorum. Onlar şu anda kıyas noktası. Ama genellikle bir kural değişikliği, gruplara ayırır. 2020 sezonu, ironik şekilde 2021'de her şey değişmeden önce üç yönlü, çok yakın bir savaşa ev sahipliği yapabilir."