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Formula 1 Hollanda GP

Red Bull, Wolff'ün Verstappen'le ilgili son açıklamalarına tepki gösterdi

Christian Horner, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile Verstappen'ler arasındaki görüşmelere bu kadar ilgi gösterilmesine şaşırıyor.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Zandvoort'ta Toto Wolff'un belli bir basın mensubuyla yaptığı medya etkinliği heyecan yarattı.

Bu sohbet esnasında Wolff, Andrea Kimi Antonelli'yi 2025 Formula 1 sezonu için Mercedes sürücüsü olarak seçeceğini de ima etti.

Wolff ayrıca Max Verstappen'le çalışma şansı hakkında da ayrıntılara girdi.

Wolff, iki taraf arasındaki ortaklığında 2025 yılında gerçekleşmeyeceğini doğrularken, yaz tatili sırasında Verstappen'lerle tekrar konuştuğunu ancak 2025 Formula 1 sezonundan önce bir değişimin mümkün olmadığı konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner'ı çok şaşırtan bu açıklamalar padokta büyük ilgi gördü.

Horner, Hollanda Grand Prix'sinin ardından şunları söyledi: “Medyada bu konuda bu kadar açık tartışma olmasını şaşırtıcı buluyorum."

"Max ile aramızdaki durum her zaman açıktı. Diğerleri istedikleri kadar konuşabilirler ama biz durumumuzdan memnunuz.”

Max Verstappen'in 2026'ya doğru ayrılma riskinin hâlâ olup olmadığı sorulduğunda Horner, Wolff'a küçük bir gönderme yapmaktan kendini alamadı.

"Bunu yerine getirmek bize bağlı. Max ile 2028'e kadar sözleşmemiz var, bu yüzden her şey bizim elimizde."

"Ayrıca Pazar günü Toto'nun araçlarının çok iyi olduğunu görmedim...”

Horner şöyle devam etti: "2028 hâlâ çok uzakta. Ona yarış kazanabileceği bir araç sağlamak bizim elimizde. Her sözleşmede performans maddeleri vardır, ancak bu maddelerin tam olarak ne olduğu hakkında konuşmayacağız."

"Ona rekabetçi bir araç sağlayabildiğimiz sürece durumun ne olduğunu biliyoruz.”

Red Bull baş danışmanı Helmut Marko da taraftarların görüşmesini şöyle yorumladı: “Hepsi Monte Carlo'da yaşıyor, bu yüzden buluşup kahve içmeleri mantıklı."

"Ne konuştuklarını bilmiyorum ama Wolff belli ki bazı şeyler söylemiş. Yaz tatilinin bir parçası da bu, böyle hikayeler ortaya çıkıyor,”

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