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Formula 1 Haberler

Red Bull, Wolff'un Albon konusuna dahil olmasını "olağan dışı" buluyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff'un Alex Albon'un Williams ile yaptığı görüşmelere dahil olmasının biraz olağan dışı olduğunu düşünüyor.

Red Bull, Wolff'un Albon konusuna dahil olmasını "olağan dışı" buluyor

Albon, 2022'de yarışlara dönmek için Williams ve Alfa Romeo ile görüşmeler yapıyor. Red Bull, eski pilotunun Formula 1'e dönüşü konusunda destek veriyor.

Albon'un tercihinin Williams olduğu düşünülüyor olsa da o görüşmelere Mercedes de dahil oldu ve Wolff, Albon orada yarışacaksa, Red Bull'dan kopması gerektiğini söyledi. Mercedes, Albon'un Williams'la anlaşması halinde Mercedes'in güç ünitesine dair açıklama yapabileceğini düşünüyor.

Red Bull, Honda'nın 2021'in sonunda F1'den ayrılmasının ardından 2022'den itibaren kendi motor departmanını kullanacak. İlk başta Honda güç ünitesi kullanılacak ancak ardından yeni dönem güç ünitesi için çalışmalar başlayacak.

Wolff'un açıklamaları, Horner tarafından pek hoş karşılanmadı ve Horner, Wolff'un olaya dahil olmasına anlam veremediğini, Williams'ın bu konuda kendi kararını verebileceğini söyledi.

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Horner, "Bu durum bir miktar olağan dışı. Açıkçası çok fazla etkisi olabilir ancak bana Williams'ın istediği pilotu seçebileceği ve bir kısıtlamaya sahip olmadığı konusunda eminim." dedi.

Horner, Albon'un F1'e dönmesini istediklerini ve anlaşmanın kendi etkileri olmadan dahi olabileceğini söyledi.

Horner, "Williams ile Alfa ile çok verimli görüşmelerimiz oldu ve bu konunun gelecek hafta ya da yakın bir dönemde çözülmesini umuyorum."

"Açıkçası, gelecek sene Alex'i yarışırken görmek istiyoruz. Onu üst seviyede görüyoruz. Bir çözüm bulmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum. Alex umarım gelecek sene gridde olur. Arka planda bunun olması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Mercedes, kendi motoruyla alakalı bilgi taşıyabileceği gerekçesiyle konuya dahil olsa da, Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto Albon'un Alfa Romeo'da yarışması konusunda bir endişelerinin olmadığını söyledi.

Binotto, "Takım ve pilot arasında her ne olursa, onun onların arasında kalacağına inanıyorum. Bir üretici olarak, bu konuya etkimiz olmamalı."

"Bir pilotun böyle bir şekilde sürme fırsatı varsa ve takım ona koltuk vermekten mutluysa, o zaman o koltuk ona verilmeli." dedi.

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