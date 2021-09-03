Red Bull, Williams ve Alfa Romeo'nun Albon'a olan ilgisini doğruladı

Albon, geçtiğimiz sezon Red Bull'un ikinci koltuğunda yer alıyordu fakat bu sezon Sergio Perez'in, Max Verstappen'in yanında yerini almasıyla Taylandlı sürücü takımın hem yedek hem de test sürücülüğünü yapmaya başlamıştı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, geçtiğimiz hafta Spa'da, takımın Albon'a 2022 sezonu için bir koltuk bulmak için çaba sarf ettiğini söylemişti.

Albon'un gride dönüşü, sürücü pazarı için çok önemli bir rol oynayabilir. Aynı zamanda Mercedes'in George Russell ve Valtteri Bottas'ın gelecekleri hakkında kararını vermesi de bekleniyor.

Cuma günü Zandvoort'ta konuşan Horner, Albon için ilgi olduğunu ve Red Bull'un onu tekrar gride getirmek için ''elinden geleni yapacağını'' açıkladı.

''Umarım hiçbir şey onu bu fırsatların birini almaktan alıkoymaz.''

''O yetenekli bir sürücü. Kimi [Raikkonen] emekli oluyor ve George'un takım değiştirmesine bağlı olarak, bazı fırsatlar açılabilir. Bunun önümüzdeki haftalarda çözüleceğine eminim.''

Horner, Albon'un AlphaTauri'ye geri döneceği ihtimalini ise reddetti ve hem Williams'ın hem de Alfa Romeo'nun Taylandlı sürücüye ilgi gösterdiklerini onayladı.

''Hayır, bazı dış takımlara bakıyoruz. Williams ve Alfa da ilgilerini gösterdiler. Yani, onu Formula 1'de tekrar yarışırken konusunda heyecanlıyız. Umarım bu konuyu önümüzdeki birkaç gün içinde çözebiliriz.''

Albon'u Red Bull ailesinden kaybedecek olsalar bile mi dış takımlara baktıkları sorulan Horner, onu ''yarışırken görmek'' istediklerini söyledi.

''Onu yarışırken görmek istiyoruz. Bu yüzden de gelecek yıl yarış koltuğuna geri dönmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bilirsiniz, her zaman bazı engeller vardır.''

''O, gelecek sezon Formula 1'de olmayı hakeden biri ve onun bunu başarması için elimizden geleni yapıyoruz.''

''Şu anda bazı tartışmalar devam ediyor. Umarım önümüzdeki günlerde bunlar bir sonuca varır.''

Albon'a finansal destek sağlamaya hazır olup olmadıkları sorulan Horner, ''Biz onun koltuk bulmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bence o yanında bir yatırım paketi götürmesine gerek kalmayacak kadar iyi.'' ifadelerini kullandı.

Albon'un geleceği, Formula E şampiyonu Nyck de Vires'in gelecek yıl Formula 1 gridine katılıp katılmamasıyla direkt olarak bağlantılı duruyor.

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, bunun Alex Albon etrafında döndüğünü söyledi.

''O çok iyi bir çocuk ve muhtemelen boş koltuklardaki ana kahraman şu anda o.''

''Nyck'in bizimle garantide bir Formula E koltuğu var. Yani, daha önce de söylediğim gibi onun Formula 1'de olmasını istiyorum ancak onu Formula E ekibimiz için kaybetmek de istemiyorum.''