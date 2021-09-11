Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor

Haftalarda yapılan görüşmelerin ardından Red Bull, bünyesinde bulunan Albon'u serbest bıraktı ve onun Williams ile anlaşmasını sağladı.

Red Bull'un motor departmanını geliştiriyor olması ve Williams'ın geleceğe yönelik açık fikirli olmasının ardından bu gelişme yaşanınca, Albon'un Williams'a geçişinin gelecekte olabilecek daha fazla birlikteliğin ilk adımı olabileceği iddiaları gündeme geldi.

İtalya GP hafta sonunda konuşan Christian Horner, şu an için sadece kendi takımlarına ve AlphaTauri'ye motor sağlayabileceklerini ancak uzun vadede, özellikle de 2026'dan itibaren yeni motorlara geçilecek olması nedeniyle böyle bir işbirliğine açık kapı bıraktı.

Horner, "Açıkçası henüz bir motor tesisimiz yok. Bunu inşa etme ve şu anda aynı zamanda iki takıma motor tedarik etmek için yeterli ekipmana sahip olma üzerinde çalışıyoruz."

"Ancak tabii ki ufukta yeni kurallar var. O dönem için hiçbir şeye asla dememeniz lazım." dedi.

Albon'un Williams'a geçişi, Red Bull'un uzun yıllar sonra kendi pilotlarını başka bir takıma vermesi manasına geliyor.

Horner, Red Bull'un Albon'un geri bildirimlerini özleyeceğini ve Tayland - İngiliz kökenli pilotun Red Bull Racing ile bağlarını kopardığını söyledi.

Horner, "Onun deneyimini ve çalışma etiğini özleyeceğiz. O, çok güçlü bir takım oyuncusu."

"Ancak aynı zamanda geriden gelen ve gelişmekte olan genç yeteneklerimiz de var. F3'te Liam Lawson ve Dennis Hauger var, bu açıdan yetenek açısından eksik durumda değiliz. Ardından Sebastian Buemi ve Jake Dennis gibi deneyimli sürücülerimiz de var." dedi.

Horner son olarak Albon'un sene sonuna kadar 2022 aracının gelişimine yardımcı olacağını söyledi.

Horner, "Alex sene sonuna kadar ya da en azından bu sezon sonuna kadar bizimle olacak. Onun gelecek üç ay içerisindeki çalışma oranı çok ciddi olacak." dedi.