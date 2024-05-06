Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

Bu hafta başında Newey'nin Mart 2025'ten itibaren takımdan ayrılacağı açıklandı.

Newey'nin ayrılışı bazı rakip takımlar tarafından Red Bull'un 'parçalanmak üzere' olabileceğinin bir işareti olarak görülüyor.

Red Bull'un Dünya Şampiyonu pilotu Max Verstappen ise bu tür yorumları 'ortalığı karıştırma çabası' olarak gördüğünü dile getirdi.

Pazar günü Times gazetesi, Milton Keynes'ten ayrılacak bir sonraki kilit ismin uzun süredir sportif direktörlük yapan Wheatley olabileceğini yazdı.

Wheatley'nin F1'de bir takım patronu olmak istediği söyleniyor ve durum hakkında bilgi sahibi kaynaklar Wheatley'nin diğer takımlarla ön görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Red Bull Sportif Direktörü Jonathan Wheatley ve pit stop ekibi DHL En Hızlı Pit Stop Ödülü 2023'ü aldı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com Red Bull'un bu durum karşısında rahat olduğunu, ancak Wheatley'in sözleşmesinin yenilenme süresinin dolduğunu ve yeni bir anlaşma yapmadan önce piyasadaki konumunu değerlendirdiğini belirtiyor.

Takım, bu durumun pilotların geleceklerine karar vermeden önce başka yerlerdeki seçenekleri de araştırmasından farklı olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Red Bull ayrıca aerodinamik şefi Enrico Balbo ve performans mühendisliği şefi Ben Waterhouse'un geleceklerini güvence altına almak için harekete geçmiş durumda.

Motorsport.com'a göre baş mühendis Paul Monaghan'ın başka yerlerden ilgi görmesinin ardından da benzer görüşmeler yapılıyor.