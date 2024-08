Wheatley, 18 yıllık dönemin ardından mevcut sezonun sonunda Red Bull'dan ayrılacak. 57 yaşındaki Wheatley, kendi yönetim yapısını elden geçiren Audi F1 takımının başına geçecek.

Motorsport.com, Audi'nin yeni yöneticisi ve eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun Wheatley'in takıma gelişinde herhangi bir rolü olmadığını öğrendi.

Öte yandan, Wheatley'in ayrılığı Red Bull için de yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Kaynaklara göre Red Bull, Wheatley'in yerine takım içerisinden birini getirmeyi planlıyor ve bu kapsamda takımın yönetim yapısını yenilemeyi hedefliyor.

Christian Horner kontrolü elinde tutmaya devam edecek olsa da, Wheatley ve Adrian Newey'in ayrılmaları Red Bull'un yapısını ve pit duvarını yeniden düzenlemeleri anlamına gelecek.

Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images