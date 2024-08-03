Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Red Bull, Wheatley'in yerine "takım içerisinden birini" getirmeyi planlıyor

Red Bull, sportif direktör Jonathan Wheatley'in yerine takım içinden birini getirecek.

Ezel Tan
Güncel:
jonathan-wheatley-red-bull-rac

Wheatley, 18 yıllık dönemin ardından mevcut sezonun sonunda Red Bull'dan ayrılacak. 57 yaşındaki Wheatley, kendi yönetim yapısını elden geçiren Audi F1 takımının başına geçecek.

Motorsport.com, Audi'nin yeni yöneticisi ve eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun Wheatley'in takıma gelişinde herhangi bir rolü olmadığını öğrendi.

Öte yandan, Wheatley'in ayrılığı Red Bull için de yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Kaynaklara göre Red Bull, Wheatley'in yerine takım içerisinden birini getirmeyi planlıyor ve bu kapsamda takımın yönetim yapısını yenilemeyi hedefliyor.

Christian Horner kontrolü elinde tutmaya devam edecek olsa da, Wheatley ve Adrian Newey'in ayrılmaları Red Bull'un yapısını ve pit duvarını yeniden düzenlemeleri anlamına gelecek.

Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023

Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu kapsamda Wheatley'nin yürüttüğü sportif direktörlük görevini şirket içerisinden birinin üstlenmesi bekleniyor.

Bu, bütçe sınırına uyma ve maliyetleri düşürmeye çalışırken, takım için önemli bir hamle olacak.

Tasarımcı Pierre Wache'ye Newey'nin ayrılmasından birkaç gün önce yeni bir sözleşme teklif edildi ve muhtemelen Wheatley'nin rolü için de yeni bir isim belirlendi.

Wheatley'in takım patronu olma arzusu uzun zamandır bilinen bir durumdu.

Red Bull şimdi Wheatley'nin sahip olduğu pozisyona, Yarış Mühendisliği Şefi ve Max Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'yi terfi ettirmeyi düşünüyor.

Başka bir üst düzey isim de FIA ile müzakerelerde takımı temsil edecek.

Ancak kaynaklar, dışarıdan aday aramanın pek olası olmadığını ve yüksek maaşlı bir ismin ayrılığının takım için sadece bir "yenilenme fırsatı" olarak görüldüğünü belirtiyorlar.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Albon: "Sezonun ilk yarısı benim için hayal kırıklığıyla geçti"
Sonraki haber 2025'in Mayıs ayına kadar F1'de arka arkaya iki veya üç yarış olacak

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Horner, önümüzdeki 18 ayda "dört takım arasında" çok yoğun bir savaş bekliyor

Horner, önümüzdeki 18 ayda "dört takım arasında" çok yoğun bir savaş bekliyor

Formula 1
Belçika GP
Horner, önümüzdeki 18 ayda "dört takım arasında" çok yoğun bir savaş bekliyor
Bottas iki takımın aday listesinde

Bottas iki takımın aday listesinde

Formula 1
Belçika GP
Bottas iki takımın aday listesinde
Mick: "Tüm kapılar kapanana kadar F1'e girmeye çalışacağım"

Mick: "Tüm kapılar kapanana kadar F1'e girmeye çalışacağım"

Formula 1
Belçika GP
Mick: "Tüm kapılar kapanana kadar F1'e girmeye çalışacağım"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!

Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!

Formula 1
Belçika GP
Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!
Verstappen, Mercedes'e kapıyı kapattı: "Red Bull ikinci ailem gibi"

Verstappen, Mercedes'e kapıyı kapattı: "Red Bull ikinci ailem gibi"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen, Mercedes'e kapıyı kapattı: "Red Bull ikinci ailem gibi"
Verstappen: "Galibiyet sayımı umursamıyorum"

Verstappen: "Galibiyet sayımı umursamıyorum"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Galibiyet sayımı umursamıyorum"

Son Haberler

Hamilton'ın eski fizyoterapisti Angela Cullen motor sporlarına geri döndü

Hamilton'ın eski fizyoterapisti Angela Cullen motor sporlarına geri döndü

F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton'ın eski fizyoterapisti Angela Cullen motor sporlarına geri döndü
Schumacher: "Asıl hedefim F1'e geri dönmek"

Schumacher: "Asıl hedefim F1'e geri dönmek"

F1 Formula 1
Schumacher: "Asıl hedefim F1'e geri dönmek"
Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!

Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!

F1 Formula 1
Belçika GP
Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!
MotoGP Britanya GP 2025'te Mayıs ayında yapılacak

MotoGP Britanya GP 2025'te Mayıs ayında yapılacak

MGP MotoGP
Britanya GP
MotoGP Britanya GP 2025'te Mayıs ayında yapılacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye