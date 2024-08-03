Wheatley, 18 yıllık dönemin ardından mevcut sezonun sonunda Red Bull'dan ayrılacak. 57 yaşındaki Wheatley, kendi yönetim yapısını elden geçiren Audi F1 takımının başına geçecek.

Motorsport.com, Audi'nin yeni yöneticisi ve eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun Wheatley'in takıma gelişinde herhangi bir rolü olmadığını öğrendi.

Öte yandan, Wheatley'in ayrılığı Red Bull için de yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Kaynaklara göre Red Bull, Wheatley'in yerine takım içerisinden birini getirmeyi planlıyor ve bu kapsamda takımın yönetim yapısını yenilemeyi hedefliyor.

Christian Horner kontrolü elinde tutmaya devam edecek olsa da, Wheatley ve Adrian Newey'in ayrılmaları Red Bull'un yapısını ve pit duvarını yeniden düzenlemeleri anlamına gelecek.

Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu kapsamda Wheatley'nin yürüttüğü sportif direktörlük görevini şirket içerisinden birinin üstlenmesi bekleniyor.

Bu, bütçe sınırına uyma ve maliyetleri düşürmeye çalışırken, takım için önemli bir hamle olacak.

Tasarımcı Pierre Wache'ye Newey'nin ayrılmasından birkaç gün önce yeni bir sözleşme teklif edildi ve muhtemelen Wheatley'nin rolü için de yeni bir isim belirlendi.

Wheatley'in takım patronu olma arzusu uzun zamandır bilinen bir durumdu.

Red Bull şimdi Wheatley'nin sahip olduğu pozisyona, Yarış Mühendisliği Şefi ve Max Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'yi terfi ettirmeyi düşünüyor.

Başka bir üst düzey isim de FIA ile müzakerelerde takımı temsil edecek.

Ancak kaynaklar, dışarıdan aday aramanın pek olası olmadığını ve yüksek maaşlı bir ismin ayrılığının takım için sadece bir "yenilenme fırsatı" olarak görüldüğünü belirtiyorlar.