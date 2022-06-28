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Formula 1 Haberler

Red Bull, Vips'in kontratını feshetti

Red Bull Racing, geçtiğimiz hafta katıldığı bir yayında ırkçı bir söylemde bulunan Juri Vips'in kontratını feshettiğini açıkladı.

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Red Bull, Vips'in kontratını feshetti
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Vips, geçtiğimiz hafta sonu Red Bull akademi pilotu Liam Lawson ve diğer arkadaşlarıyla oyun oynadığı yayında ırkçı bir ifade kullanmıştı. Bunu duyan Red Bull harekete geçmiş ve neler olduğunu araştıracağını, bu süre zarfında da Vips'le olan ilişkilerini askıya aldığını açıklamıştı. 

Red Bull'un konuyla alakalı araştırması sonuçlandı ve bugün yapılan açıklamayla Vips'in kontratının feshedildiği duyuruldu. 

Takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Juri Vips'in karıştığı online bir kazayı incelememizin ardından, Oracle Red Bull Racing, test ve yedek pilot rollerindeki Vips'in kontratını feshetti."

"Takımımız, ırkçılığın herhangi bir formuna göz yummayacak." 

Vips, Red Bull'un genç sürücü programına 2018 yılında katılmıştı ve 2020'den bu yana F2'de mücadele ediyordu. Estonyalı pilot, ayrıca, Red Bull için test ve yedek pilot görevlerini de üstleniyordu. 

Genç pilot, Red Bull için simülatör çalışmaları yapıyordu. Red Bull, 2021 genç pilot testi dahil olmak üzere Vips'e birçok kez F1 aracı sürme fırsatı verdi ve Estonyalı pilot son olarak 2022 İspanya Grand Prix'sinin 1. antrenman seansında RB18'i sürme şansını elde etmişti.

Vips, bu sezon F2'de Hitech GP ile yarışıyor ve bu hafta sonu Silverstone'da destek serileri de yarışacak. Hitech takımı, Vips'in bu hafta sonu kendileriyle yarışıp yarışmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. 

Vips, geçtiğimiz hafta Red Bull'un ilişkilerini askıya almasının ardından şöyle bir açıklama yayınlamıştı: "Bu dil tamamen kabul edilemez ve benim sahip olduğum değerleri ve ilkeleri yansıtmıyor. Yaptıklarımdan dolayı derin pişmanlık duyuyorum ve bu benim örnek olmak istediğim bir davranış değil. Soruşturmada tam olarak işbirliği yapacağım."

Juri Vips, Red Bull Racing RB18

Juri Vips, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

 

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