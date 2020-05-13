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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Vettel'e kapıyı tamamen kapattı

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Red Bull, Vettel'e kapıyı tamamen kapattı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 May 2020 08:48

Motorsport.com'a konuşan Helmut Marko, Red Bull'un 2021 Formula 1 sezonunda Max Verstappen'le birlikte Sebastian Vettel'le yarışamayacağını ve zaten Alman pilotun potansiyel maaş gereksinimlerini de karşılayamayacaklarını söyledi.

Red Bull’un motor sporları danışmanı, Vettel'in takım ve ana şirket için “gündem dışı” olduğu konusunda kararlıydı.

Vettel, 2014 yılının sonunda Ferrari'ye katıldığından beri Red Bull ile olumlu ilişkisini korumaya devam etti.

Ancak Marko, Sky Almanya'ya verdiği demeçte, Vettel'in dönüşünün pek olası olmadığını söylerken, "Basit ekonomik nedenlerden ötürü, böyle iki önemli yıldızın maaşını karşılayamayız." dedi.

Bu aslında birkaç ay önce yapılan bir açıklamaydı.

O zamanlar Vettel’in 2021 için serbest kalacağı sadece bir düşünceydi. Fakat yeni bir açıklama yapan Helmut Marko, Vettel'in ayrılığına rağmen fikirlerinin değişmediğini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Benim düşüncem; Red Bull Racing'de, bir gemide iki kaptan istemiyoruz. Bunu mali olarak göze almak istemiyoruz ve zaten ikisini birden karşılayamayız."

"Ferrari'nin ona sunduğu miktarla, Albon'un bizden kazandığı miktar arasında kilometrelerce fark var." dedi.

Peki Vettel maaşını düşürmeye hazırsa Red Bull kendisini kabul edecek mi?

Marko, "Birbirimizle sürekli temas halindeyiz. Ancak şu anda Max'in açık şekilde bir numaralı sürücümüz olduğu konusunda [Vettel'i] bilgilendirdik. İki büyük yıldızla yarışmayı göze alamayız ve almayacağız da."

"Şu an bu bizim gündemimizde olan bir konu değil." dedi.

Carlos Sainz'in yeni sezonda Ferrari'ye katılması ve Daniel Ricciardo'nun da McLaren'a geçmesi planlanıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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