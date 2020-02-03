Red Bull, Vettel ve Alonso seçeneklerini reddediyor

Sebastian Vettel, Red Bull sürücü akademisinin çıkarttığı en yetenekli pilotlardan birisi ve 2010-13 yılları arası arka arkaya dört şampiyonluk almayı başardı.

Şimdilerde Ferrari için yarışan ve takımdan ayrılma ihtimali bulunan Alman pilotun, eski takımı Red Bull'a dönme ihtimali bulunuyor.

Ancak Max Verstappen takımla 2023 sonuna kadar anlaşma imzaladı ve bu anlaşmanın yıllık 40 milyon dolar değerinde olduğu düşünülüyor.

Helmut Marko, tam da bundan ötürü Vettel'in Red Bull'a dönme ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Vettel'e yakınlığıyla bilinen Marko, "Max'in sözleşmesini uzatmasından ötürü takım içerisinde iki lider olmasını hayal edemiyorum. Ayrıca finansal olarak da çok zor bir hikaye olurdu." dedi.

Bir diğer ihtimal de Fernando Alonso'nun takıma katılma ihtimaliydi.

Ancak Marko, bunun iki sebepten ötürü gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Alonso ihtimali hakkında Marko, "Bu düşünülemez ve böyle olmasının iki nedeni var. Birincisi, Alonso ve Honda arasındaki ilişki oldukça bozulmuş durumda."

"Ek olarak Alonso ile yapılacak olası anlaşma, Red Bull'un temsil ettiği pek çok unsurla çatışacak."

"Sonuçta tüm F1 sistemimiz genç programımıza dayanıyor. Bu, programımızdaki yeteneklerin hepsinin Formula 1'e doğru geldiği anlamına geliyor. Yani Alonso takıma gelirse, bence bu açıdan en yaşlı pilot olacak. Bu da felsefemize aykırı bir şey." dedi.

Alonso, 2015'te Honda motoruna "GP2 motoru" demişti ve Japon üreticiyle arasının iyi olmadığı biliniyor.