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Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Vettel için takımda yer yok"

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Red Bull: "Vettel için takımda yer yok"
Ekleyen:
, Editör
12 May 2020 19:43

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sebastian Vettel için takımda boş bir yer olmadığını söyleyerek Alman pilotun Ferrari'ye dönüşünü reddetti.

Sebastian Vettel, bugün itibariyle sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağını açıkladı ve şimdilik ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Alman pilotun adı McLaren, Renault, Red Bull ve hatta Mercedes'le anılıyor. Ancak Mercedes ve Red Bull'un gerçekçi seçenekler olmadığı düşünülüyor.

Ek olarak McLaren ihtimali de Daniel Ricciardo'nun İngiliz ekibe geçme ihtimalinden ötürü bir hayli düşmüş durumda.

Red Bull'dan Helmut Marko, daha önce dört kez dünya şampiyonluğu kazandıkları Sebastian Vettel'le yeniden anlaşmak gibi bir planları olmadığını, çünkü takımda kendisine yer olmadığını söyledi.

Marko, Bild'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Sebastian şu an sadece işleri barışçıl bir şekilde bitirmek istiyor. Eğer sadece sportif olarak mantıklı bulabileceği bir teklif gelirse devam edecektir. Ne yazık ki, Red Bull olarak kadromuz dolu."

"Max Verstappen ile elimizde potansiyel bir dünya şampiyonumuz var. Aynı zamanda genç sürücü takımımızdan gelen Alexander Albon var. O, iyi şekilde gelişiyor ve daha iyisini yapacak."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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