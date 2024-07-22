Red Bull: "Verstappen'le oturup her şeyi konuşacağız"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'le yaşadığı hayal kırıklığını görüşeceklerini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, ilk viraja üç açıktan giriyor
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Hollandalı pilot, üçüncü başladığı yarışta erken pit yapan rakiplerine geçilmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Yarışta sık sık telsizden takımı eleştiren Verstappen, sonunda beşinci sırada finiş gördü.
Yarışın ardından Helmut Marko, Verstappen'in yarışını şöyle yorumladı: "Ana sorun, geçiş yapmak için gereken avantajı hafife almamızdı."
"Stratejimiz geçen yıl olduğu gibi doğru lastikle geçiş yapabileceğimiz fikrine dayanıyordu ama artık bunu yapmanın imkanı yoktu."
"Yani geriye dönüp baktığımızda geçiş yapma olanaklarını tamamen küçümsemişiz diyebiliriz. Daha iyi lastiklerle işe yarayacağını düşündük ama geçiş neredeyse imkansızdı."
"Bu nedenle bugün üçüncülüğü kaybettik."
"Bugün McLaren'i yenemezdik ama çok daha yakın olabilirdi."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Glenn Dunbar
Hatanın, erken pitle diğer sürücülerin Verstappen'i geçmesine izin vermek mi olduğu sorusuna Marko, "Evet, aynen öyle."
"Oturup bunu sakince tartışacağız. Max'in güncellemelerden daha fazlasını beklediğini anlıyorum ama Cumartesi gününe bir bakın. Sıralama turlarında geride değil de hemen önlerinde olsaydık o zaman farklı bir hikaye olurdu."
"Bence yarış hızımız zaman zaman iyiydi, ilk stintte çok geride değildik. Bugün McLaren'i yenebileceğimizi sanmıyorum ama erken pitle geçilme sorunları olmasaydı yakın olurduk."
"Şimdi Spa'nın ne getireceğini görelim çünkü bu farklı bir tablo sunabilir. Bence güncellemelerin gerçek potansiyeli ancak Spa'da göreceğiz."
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