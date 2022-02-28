Red Bull, Verstappen'le görüşmelerde sona yaklaştı

Haberi dinle

Uzun süredir Red Bull bünyesinde yer alan ve 2016'dan beri Red Bull Racing ile yarışan Max Verstappen'in kontratı 2023 sezonunun ardından bitecek.

Fakat Verstappen'in geçen yıl ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından Red Bull, Hollandalı sürücüye olan ilgiden ötürü kontratını uzatma kararı aldı.

Aslında yeni kontrat görüşmeleri kışın başlayacaktı fakat menajeri ile Red Bull arasındaki görüşmeler, menajerinin Dubai'de olması nedeniyle gerçekleşmedi.

Son haftalarda Verstappen Silverstone'daki takım fabrikasına geri döndü ve menajeriyle yapılan görüşmeler hız kazandı.

RacingNews365 geçtiğimiz günlerde bu görüşmelerin pozitif ilerlediğini yazmıştı. Şimdi ise De Telegraaf artık sona gelindiğini iddia etti.

Yeni anlaşmanın "çok yıllık" olması ve muhtemelen 2026'deki yeni kurallara kadar Hollandalı sürücüyü takıma bağlaması bekleniyor.

Alman Bild gazetesine göre Verstappen'in yıllık maaşı 22 milyon Euro'dan 26.5 milyon Euro seviyesine yükselecek.

Ayrıca galibiyet ve şampiyonlukları için de daha büyük bonuslar alacak.

Red Bull'un danışmanı Marko, "Şu anda görüşme halindeyiz." diyerek, kontrat görüşmelerini doğruladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius