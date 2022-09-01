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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Red Bull, Verstappen'in Zandvoort'taki atmosferden etkilenmesini istemiyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, evindeki atmosferden ötürü dikkatinin dağılmasını istemedikleri Max Verstappen'i "fanusta tutacaklarını" söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Altay Gök
Red Bull, Verstappen'in Zandvoort'taki atmosferden etkilenmesini istemiyor
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Geçen sene uzun süre sonra takvime dönen Hollanda GP'si Red Bull ve Verstappen için tam bir gövde gösterisine sahne olmuş, dominant bir zafer elde eden Verstappen şampiyonadaki rakibi Hamilton ile farkı 3 puana indirmişti.

Bu kez durum farklı; tarihi bir sezon geçiren şampiyona lideri an itibariyle ikinci sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez'in 93, üçüncü sıradaki Ferrari pilotu Charles Leclerc'in ise 98 puan gerisinde.

Arka arkaya ikinci şampiyonluk için rahat bir pozisyonda olmalarına rağmen Horner, ne takımın ne de pilotların rahatlamaya ve atmosferin tadını çıkarma lüksleri olmadığını söylüyor.

Autosport'a konuşan Horner, "Kendi üstünüzdeki baskıyı devam ettirmek zorundasınız, bunu yapmadığınız anda hata yapmaya başlarsınız."

"Zandvoort'a bu yıl şimdiye kadar her yarışta yaklaştığımız şekilde, aynı disiplinle yaklaşacağız. Max için standart bir yarış hafta sonuna kıyasla ek bir aktivite yok."

"Elbette pistte çok fazla gürültü olacak ama onu takım olarak bir fanus içinde tutmaya ve beklentileri yönetmeye çalışacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Valtteri Bottas, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Açıkçası, Max'in dünya şampiyonu olarak ve aracında bir numara ile oraya dönmesi nedeniyle üzerinde büyük bir beklenti olacak. Geçen yılki atmosferi gördük ve bence bu yıl daha da artacak."

"Bence puan durumuna bakıldığında her şey bizim için gerçekten sağlıklı görünüyor. Ancak işler çok ama çok hızlı değişebilir."

"Bunu gördük, sanırım Avustralya'dan ayrıldığımızda 46 puan gerideydik ve birkaç yarış içinde bunu tersine çevirmeyi başardık."

"Önceliğimiz her yarışa ayrı ayrı yaklaşmak, puan durumu kendi başının çaresine bakacaktır. Biz sadece bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Horner, Verstappen'in 2022'de geçen sezon ilk şampiyonluğunu elde ettiği zamankinden daha iyi sürdüğünde de ısrarcıydı.

Red Bull takım patronu, "Bence Max geçen yıl şampiyonluğu kazandığından beri bir adım daha attı. Şampiyonluğa ulaşması kendisini rahatlattı, artık inanılmaz bir seviyede sürüş yapıyor."

"Yaşı ve deneyimi göz önüne alındığında, şu anda tanık olduğumuz şeyin tam olarak bu olduğunu düşünüyorum; araçla tamamen bütünleşen ve kariyerinin zirve döneminde olan bir sürücüye tanık oluyorsunuz." dedi.

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