Formula 1 Sao Paulo GP

Red Bull, Verstappen'in yükselişi karşısında şaşkın

Max Verstappen, Sao Paulo Grand Prix’sine 21. sıradan başlamasına rağmen yarışı ikinci sırada tamamlayarak 19 sıra yükseldi. Red Bull Racing takım patronu Laurent Mekies, Hollandalı pilotun performansının simülasyonların bile öngöremeyeceği seviyede olduğunu söyledi.

Kemal Şengül

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 06:41

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Verstappen’in Interlagos’ta sergilediği performansı değerlendiren Mekies, hiçbir simülasyonun bir pilotun 21. sıradan başlayıp ikinciliğe yükselmesini veya yalnızca beş turda 14 sıra kazanmasını tahmin edemeyeceğini belirtti.

Mekies şöyle dedi: “Hiçbir simülasyon, bir pilotun 21. sıradan ikinci sıraya yükselebileceğini ya da beş turda 14 pozisyon kazanabileceğini öngöremez. Max, beklentileri defalarca aşmayı başarıyor.”

“Elbette 21. sıradan start almak üzücüydü.  Çünkü cuma günü ve cumartesi sabahı iyi bir tempomuz vardı."

Mekies ayrıca Red Bull’un mevcut güç ünitesiyle çalıştığı ilk sezonda elde ettiği sonuçların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Böyle sonuçlar elde ettiğinizde, mevcut güç ünitesiyle çalıştığımız ilk yıl olduğunu unutmak kolay oluyor. Ekibimiz inanılmaz bir iş çıkardı."

"Bu hafta sonu Max ilk kez ceza aldı. Aslında böyle bir durum planlarımız arasında yoktu ancak cuma günü yaşanan küçük bir sorun bizi bu kararı almaya mecbur bıraktı. Şartlar böyle gelişti.”

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- Motorsport.com Ekibi

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