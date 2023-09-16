Red Bull: "Verstappen'in yaşadığı sorunlar yazılımla ilgili"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in Singapur antrenmanlarında yaşadığı sorunların yazılımsal olduğunu söylüyor.
Max Verstappen Singapur'daki 3. antrenman seansında vites kutusuyla alakalı yaşadığı sorunlardan dolayı epey sinirliydi.
Verstappen, viteslerin geçiş şeklinden o kadar mutsuzdu ki, "Bu aracı kullanmak imkansız!" dedi.
Ancak Red Bull Racing'in patronu Christian Horner, takım mühendislerinin her şeyi çözeceğini düşünüyor.
Horner, "Sorunlar yazılımın çalışma şekli ve elektronik ayarlarla ilgili."
"Dolayısıyla düzgün şekilde düzeltilmeleri gerekiyor. Mühendislerimiz şu anda bununla ilgileniyor ve Max'e viteslerin normal şekilde kullanabileceği bir araç vermeyi umuyoruz."
"Çalışmalar devam ediyor ve takım sorunu çözmek için elinden geleni yapıyor." dedi.
Horner, pistin kendilerine uymadığını yineledi.
"Bu pistte rakiplerimiz gerçekten çok hızlılar fakat bu beklenen bir şeydi. Eğer yukarlarda olmak istiyorsak aracın tüm potansiyelini tam olarak kullanmalıyız."
"Bu tarz pistlerdeki 90 derecelik virajlar RB19'a pek uygun değil, bunu Monako ve Azerbaycan'da da gördük."
"Evet, o yarışları kazandık ama rekabet son derece yüksekti."
"Bence sıralama turları zorlu geçecek. Üst sıralarda yer almak için mükemmel bir tur atmak gerekiyor."
"Yine de sıralama turlarında ve yarınki yarışta başarılı olacağımıza inanıyoruz."
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