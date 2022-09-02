Red Bull, Verstappen'in vites kutusu sorunundan ötürü endişe hissetmiyor
Christian Horner, Max Verstappen'in yaşadığı vites kutusu arızasının uzun vadeli etkileri konusunda endişeli değil.
Cuma sabahı kendi evinde bir dünya şampiyonu olarak ilk kez piste çıkan Verstappen, seansın başlamasından 10 dakika sonra bir vites kutusu arızası nedeniyle yolda kaldı.
Arıza nedeniyle güç kaybeden Verstappen dördüncü viraja girerken yavaşladı ve çekicinin gelmesini beklerken duran aracından dumanlar çıkmaya başladı.
Horner Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Dördüncü virajı geçerken sürüşü kaybettik, dolayısıyla aracı geri aldıktan sonra sorunu anlamamız ve bir sonraki seans öncesi hızlı bir şekilde işleri tersine çevirmemiz gerekiyor."
"Bu sorunun sezonun kalanını etkileyeceğini sanmıyorum. Asıl sorunun ne olduğunu öğrenmeden önce çalışmalara başlamalıyız." dedi.
Red Bull için seans genel olarak zayıf geçti, nitekim Sergio Perez de kötü bir seans geçirdi. Ancak dokuzuncu olabilen Perez, Mercedes pilotu George Russell'ın en hızlı turunun neredeyse bir saniye gerisinde kaldı.
Perez'in herhangi bir sorun yaşamadığında ısrar eden Horner, "Belirli bir şey yok, sadece genel olarak aracın daha dengeli olması için çalışıyoruz."
"Genelde ilk antrenmanlarda kendini iyi hissediyor. Araçta memnun olmadığı bazı şeyler vardı ve kendisi ile mühendis ekibi arasında seansın sonuna kadar birkaç ayar değişikliği yapıldı." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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