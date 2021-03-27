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Önceki / Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
Formula 1 / Son dakika

Verstappen'in taban hasarı, ona 0.1 saniyeye mâl oldu

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Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen’in tabanındaki hasarın ona, sıralama boyunca 0.1 saniyeye mâl olduğunu açıkladı.

Verstappen'in taban hasarı, ona 0.1 saniyeye mâl oldu

Verstappen, Hamilton’u geride bırakarak, çok başarılı şekilde 2021 sezonunun ilk pole pozisyonunu aldı. Red Bull sürücüsü aynı zamanda bu hafta sonu yapılan her seansı birinci olarak tamamlamış oldu.

Ancak Hollandalı sürücü, sıralama turlarının ilk bölümünde ikinci virajdan geçerken aracının tabanına hasar verdi.

Hasarın ardından Verstappen, ‘’Biraz geniş aldım, biraz hasar vardı. Ancak yine de iyiydi.’’ demesine rağmen; takım patronu Horner, bu hasarın aslında 0.1 saniyeye mâl olduğunu söyledi.

‘’Evet, aracın altını baya sert bir şekilde çarptı çünkü araçlar çok alçak ve bu yüzden aracın ön tarafının altından birkaç parça karbon kaybettik. Bu, bir sonraki seanslar için 0.1 saniye kayba sebep oldu. Aynı zamanda olay birinci bölümün ilk turunda yaşandığı için ‘hayır, olamaz’ diye düşündük. Ancak [Max] bu zararla inanılmaz iyi şekilde baş etti.’'

Horner bu çekişmeli sıralama turundan sonra, sezonun nasıl geçeceğini de değerlendirdi.

‘’Bence çok, çok yakın olacak. Bütün takım, şu anda olduğumuz yere gelebilmek için, kış boyunca inanılmaz fazla çalıştı. Honda da muhteşem bir iş yaptı. Mercedes’in neyle çıkageldiğine bakın. Herkes birkaç haftadır onları kötülüyordu ve haklılardı.''

''Çünkü onlar da yarın yarışta mücadele içinde olacak. Onları yenebilmek, bizim için zorlayıcı bir meydan okuma olacak ancak neyse ki griddeki en iyi yerden başlayacağız.’’

''Bence Lewis son turunda az performans gösterdi.''

Günün ismi Verstappen ise pole pozisyonunu almanın bir 'rahatlama’ olmadığını söyledi.

Hollandalı pilot, pole pozisyonunu şöyle değerlendirdi: ‘’Bu zaten hedeflediğiniz bir şey, değil mi? Kurallar hâlâ tamamen değişmedi ve geçen sezonki zayıf noktalarımızı biliyorduk.’’

‘’Bu sezon başında zayıf noktalarımızı düzeltmişiz gibi duruyor. Tabii ki bundan çok mutluyum. Bizim için harika bir başlangıç ancak gelecek için bir garantimiz yok.’’

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Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

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Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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