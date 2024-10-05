Red Bull, Verstappen'in sözleşmesindeki çıkış maddesini doğrularken onun takımdan ayrılmasından endişe ediyor

Helmut Marko, Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılma maddesi olduğunu doğruladı ve Hollandalının ayrılacağı yönündeki korkuları körükledi.

Verstappen, 23 Haziran'daki İspanya Grand Prix'sinden bu yana yarış kazanamayan Red Bull'un son aylardaki performansından dolayı hayal kırıklığına uğramıştı.

27 yaşındaki pilotun takımdan ayrılması gündeme gelmiş ve Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine geçebileceği öne sürülmüştü. Ancak bu hamle gerçekleşmedi ve Gümüş Oklar çaylak genç pilot Kimi Antonelli'ye güvendi.

Ancak Marko, Verstappen'in gelecekte Red Bull'dan ayrılabileceği yönündeki spekülasyonları yatıştırmak için pek bir şey yapmadı. Takımın tecrübeli danışmanı, üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen'in performansa bağlı bir çıkış maddesi olduğunu ve Red Bull'un araç geliştirmede ilerleme kaydetmediğine inanması halinde takımdan ayrılabileceğine dair haberleri doğruladı.

Marko sport.de'ye yaptığı açıklamada, “Tehlike var

“Max, Schumacher'in ya da Hamilton'ın rekorlarını kıracak bir tip değil. Arabaya bindiğinde kazanmak istiyor. Ancak ortamın doğru olması gerekiyor. Eğer her şey artık ona uymuyorsa, bir günden diğerine şöyle demesini bekleyebilirsiniz: İşte bu kadar!”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“En iyi pilotların çoğunun performansla ilgili çıkış maddeleri vardır. Max'te de bir tane var. Bu da demek oluyor ki, eğer ona en önde sürebileceği bir araç sağlayamazsak, bu kesinlikle onun düşüneceği bir şey olacaktır.” dedi.

Verstappen'in daha önce Sürücüler Şampiyonası liderlik tablosunun zirvesinde büyük bir farkla yer alıoyrdu ancak Lando Norris bu farkı 52 puana kadar indirdi. Hollandalı pilotun pistteki hakimiyeti azaldı ve Singapur'da Norris'in arkasında ikinci olduktan sonra Red Bull'u daha fazla hız bulmaya çağırdı.

Verstappen, “Haftalardır aracımıza daha fazla performans getirmemiz gerektiğini söylüyorum ve takımdaki herkes de bunu biliyor”

“Şimdiye kadar, etrafımızdaki herkes bizden daha fazla güncelleme getiriyor gibi görünüyor. Elbette bunun üzerinde çalışmalıyız, kendi aracımız için de daha fazla performans bulmalıyız."

“Şu anda sadece biraz hız eksiğimiz var. Checo ile aramızdaki fark oldukça büyük ve bence bu çok şey anlatıyor çünkü Checo'nun daha kötüye gittiğini düşünmüyorum.” demişti.