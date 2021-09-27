Red Bull: “Verstappen’in podyumu, bir galibiyet gibi”

Verstappen, aracına yeni bir motor takıldığı için Sochi’deki yarışa son sıradan başlamıştı.

İlk bölümde çok iyi bir yükseliş gerçekleştiren Hollandalı sürücü, yarışın ikinci yarısında orta hamurlarda ufalanma sorunu yaşamasıyla zorlandı.

Verstappen yarışı altıncı ya da yedinci olarak bitirecek gibi görünüyordu, ancak yağmurun bastırdığı son bölümde erken pite gelip geçiş lastiklerini taktı ve Lewis Hamilton’ın arkasında ikinci sırada yer aldı.

Red Bull, şampiyonadaki rakipler Hamilton ve Mercedes’e karşı çok fazla puan kaybedeceğinden endişe duyuyordu ancak Verstappen hasarı en aza indirdi ve Hamilton’ın sadece iki puan arkasında yer alıyor.

Takım patronu Christian Horner, “Bu, bizim için bir zafer gibiydi. 20. sıradan 2. sıraya çıkmak… Hafta sonu öncesinde bize bunu teklif etselerdi, hiç düşünmeden kabul ederdik.”

“Bunu başarmak, sürücüler şampiyonasında sadece iki puan geride olmak çok cesaret verici. Geriye yedi yarış kaldı.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, makes a stop Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull, yarış öncesinde simülasyonların, Verstappen’in en iyi senaryoda ilk beşe girebileceğini gösterdiğini de açıkladı.

Horner bu konuda, “Yarış öncesinde, en iyi sonucun beşincilik olabileceğini gördük.”

“Yani ikincilikle ayrılmak çok iyi. Son turlar öncesinde altıncı olacak gibi görünüyorduk.”

“Max’i geçiş lastiklerine geçirmek doğru karardı ve onun için işe yaradı. Motoru değiştirip aldığımız cezaya rağmen ikinci olmak, hafta sonuna girerken umduğumuzdan daha fazlası.” dedi.

Verstappen, önü açıkken güçlü bir tempoya sahip gibi görünmüştü ancak diğer araçların arkasında kaldığında çok daha fazla zorlandı.

Bu yüzden Horner, Verstappen’in Fernando Alonso’dan yerini tekrar almak için hiçbir şey yapamadığını söyledi.

Horner, “Sanırım ön lastiklerde ufalanma sorunu yaşadı. Lastikler, öndeki diğer araçlarda da görebileceğiniz bir aşamadan geçiyor.”

“Birkaç tur boyunca önü açıktı. Bu temiz havada, gerçek hızı ilk bölümde gördüğünüz gibi çok, çok iyiydi.”

“Ancak özellikle uzun 3. virajda diğer araçları yakından takip etmenin verdiği zarar, ön lastiklerdeki enerjiyi azaltmaya başladı.”

“Lastikler sonrasında kendine gelmeye başladı ve Fernando’ya yaklaşmaya başlamıştı. Ancak dürüst olmak gerekirse, son beş turdaki yağmur doğru zamanda geldi.” ifadelerini kullandı.