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Formula 1 / Türkiye GP / Analiz

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı

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Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull, Max Verstappen'in Türkiye Grand Prix'sinde yanlış ön kanat ayarıyla yarıştığı için problem yaşadığını doğruladı.

Max Verstappen hiç şüphesiz Türkiye Grand Prix'sinde en çok hayal kırıklığı yaşayan isimdi. Q3 öncesi yapılan tüm seansları ilk sırada tamamlayan Hollandalı pilot, pole pozisyonunu ufak bir farkla Lance Stroll'e kaybetti.

Max yarışta bunu telafi etmek istiyordu ancak kötü bir start aldı ve Sergio Perez'i kovalarken attığı spin işleri daha da zor hale getirdi.

Ancak genç sürücünün yaşadığı tek sorun bu değildi.

Verstappen, Sergio Perez'in arkasında yaptığı hatanın ardından pite döndü ve ön kanat ayarının artırılmasını istedi.

Pit stop esnasında bir mekaniker, ön kanat ayarını 3 derece artırırken, diğer tarafı ayarlamada hata yaptı ve kanat ayarını artırmak yerine daha da azaltarak RB16'yı dengesiz hale getirdi.

Helmut Makro, “İstanbul'da yeni bir ön kanat kullandık ve bu kanadın ayarlanması için kullanılan tel, eskisinin tersi yönde hareket ediyor. Sonuç olarak bir yanlış anlaşılma oldu ve ayar yanlıştı" dedi.

Sağ taraftaki mekaniker işini doğru şekilde yaptı, ancak sol tarafın ayarı artırılmak yerine azaltıldı. Sonuç olarak iki taraf arasında yedi derecelik bir fark oluştu. Bu da aracı dengesiz hale getirmek için yeterliydi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Lokasyon İstanbul Park
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Roberto Chinchero

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