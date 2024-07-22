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Formula 1 Macaristan GP

Red Bull: "Verstappen'in öfkesini simülasyon yarışına bağlamak saçmalık"

Red Bull, Max Verstappen'in Macaristan Grand Prix'sindeki öfkesini cumartesi gecesi katıldığı simülasyon yarışına bağlayan eleştirileri "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hollandalı pilot, Hungaroring'deki yarışta pit duvarına kötü strateji ve aracın performans eksikliği nedeniyle oldukça sert tepki gösterdi.

Max Verstappen'in Macaristan Grand Prix'sindeki öfkesi, bazı eleştirmenler tarafından cumartesi gecesi saat 3'e kadar simülasyon yarışı yapmasına bağlandı. Bu durum, Verstappen'in yeterince dinlenmediğinin öne sürülmesine neden oldu.

3 kez dünya şampiyonuna, yarış sonrası agresif diliyle ilgili eleştiriler sorulduğunda "Hepsi defolup gidebilir" dedi.

Red Bull yönetimi ise, simülasyon yarışlarının Verstappen'in öfkesiyle ilgisi olduğunu düşünmüyor.

Ayrıca, Verstappen'in en iyi durumda olmak için ne yapması gerektiğini bildiğini vurguluyor.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko eleştirilerle ilgili şunları söyledi: "Imola'da daha geç saate kadar ayaktaydı ve yarışı kazandı. Uyuma saatlerinin konu ile alakasının nereden çıktığını bilmiyorum."

"Max'in, benim ya da diğer insanlardan farklı bir ritmi var. Geç yatmak onun için alışılmadık bir şey değil."

"Zandvoort'ta helikopterde uçarken bile saat onda uyanmadı. Uyku saatini tamamlamak için her zamanki gibi uyudu. Bu iddialar saçmalık."

Red Bull takım patronu Christian Horner ise konu ile alakalı söylenenlerin 'saçmalık' olduğunu düşünüyor.

"İnsanlar kendine göre sonuçlar çıkarıyor ama Max ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Biz de onun kararlarına güveniyoruz."

"Bir grand prix aracı sürmenin, grand prix kazanmanın ve dünya şampiyonu olmanın ne gerektirdiğini gayet iyi biliyor. Ayrıca, bir takım olarak her zaman birlikte çalışıyoruz ve güncellemeler hakkındaki tartışmaları da asla medya önünde yapmayız."

Red Bull yönetimi, Verstappen'in yarış öncesindeki davranışlarından rahatsız olmamakla birlikte, takım telsizindeki öfkeli iletişimi hakkında bazı tartışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Marko, konunun kapalı kapılar ardında tartışılmadan önce biraz daha beklemenin mantıklı olduğunu düşünüyor.

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Her şeyi erteleyeceğiz. Bireysel toplantılar arasındaki zaman ne kadar fazla olursa, o kadar iyi olur."

Christian Horner ise, telsiz mesajları hakkındaki herhangi bir tartışmanın kamuya açık şekilde yapılmayacağını, aynı zamanda Verstappen'in mühendisi Gianpiero Lambiase'in "çocukça" yorumunun diğer sürücüler hakkında olduğunu belirtti.

"Bence GP o anda aslında Max'i kastetmiyordu. Cezalardan şikayet eden diğer sürücüleri kastediyordu. Yani GP'nin yorumu o noktada Max ile ilgili değildi."

"Çünkü diğer pilotlar, rakiplerinin ceza almasını istiyor. Hakemlerin telsizi dinlediklerini biliyorlar."

"Ama unutmayın ki, onlar sekiz yıldır birlikteler."

"Evet, bugün yarışta daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı ve takım olarak konuşmamız gereken bir konu."

"Bence herkes daha fazla performans bulmamız gerektiğini görüyor ve bunun için çok çalışıyor. Yani, kapalı kapılar ardında her türlü tartışmayı yapacağız."

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