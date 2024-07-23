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Formula 1 Macaristan GP

Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor

Max Verstappen, Kanada GP antrenman seansında yaşadığı arızadan sonra yıllık motor parçası hakkını tükettiği için Belçika Grand Prix'sinde grid cezası alabilir.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen’in, Kanada antrenmanındaki motor arızasının ardından 2024 F1 motor parçaları tahsisatını aştığı için bu hafta sonu Belçika Grand Prix’sinde grid cezası alması bekleniyor. Ancak 2022 ve 2023'ün aksine Red Bull'un bu konudaki tercihi o kadar da basit değil.

Red Bull, Max Verstappen'in bu hafta sonu Belçika Grand Prix'sinde 2024 Formula 1 motor tahsisini aştığı için alması beklenen grid cezasıyla ilgili zor bir seçim yapacak.

Takım patronu Christian Horner, dünya şampiyonunun geçen ay Kanada GP'si ikinci antrenman seansında yaşanan bir elektrik sorunu nedeniyle yepyeni bir motoru kaybetmesinin ardından, Honda'nın yeni bir içten yanmalı ünite elemanına ağır hasar verdiğinden endişe ettiği 2024 sezonunun geri kalanında “bir noktada bir sonraki motoru almalarının kaçınılmaz” olduğunu söylemişti.

Red Bull, Verstappen'in Spa'da yapılacak yarışta yeni bir içten yanmalı ünite kullanıp kullanmayacağını henüz teyit etmemiş olsa da pistin düzeni bunu kuvvetle muhtemel kılıyor.

Gerçekten de Verstappen son iki Belçika yarışında grid cezaları aldı çünkü Spa'nın uzun düzlükleri ve uzun hızlanma bölgeleri bu pistte geçiş yapmanın daha kolay olduğu anlamına geliyor, özellikle de arka taraflardan başlayan daha hızlı araçlar için.

Verstappen, 2022'de birkaç motor parçasının değiştirilmesi nedeniyle yedinci sıradan başlamış ancak sadece sekiz turda podyum sıralamasına ulaşmış, ardından takım arkadaşı Sergio Perez ve Ferrari'den Carlos Sainz'i geride bırakarak yarının yarısından önce liderliği ele geçirmişti.

Geçen yıl ise Verstappen ekstra bir vites kutusuna ihtiyaç duyması nedeniyle altıncı sırada başladı ve açılış turunda Oscar Piastri ve Sainz'ın birbirine girmesinin ardından Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Perez ile mücadele etti.

Pistin Hollanda'ya yakınlığı ve yarı Belçikalı kökeni göz önüne alındığında 26 yaşındaki pilot için ikinci bir ev yarışı olan bu hafta sonu Verstappen'in performansına büyük ilgi olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing fans

Max Verstappen, Red Bull Racing fans

Fotoğraf: Jose Rubio / Motorsport Images

Red Bull'un Spa etkinliği için RB20'yi sidepod ve motor kapağı açısından Macaristan öncesi görünümüne geri döndürmesi bekleniyor ve Horner geçtiğimiz Pazar gecesi Budapeşte'de Macaristan'daki yüksek yere basma kuvveti gereksinimlerine kıyasla bu pistte daha düşük yere basma kuvveti seviyeleri uygulandığı için “otomobilin önümüzdeki hafta sonu yine farklı bir özellikte olacağını” doğruladı.

Üç tur önceki İspanya GP'sinden bu yana kazanamayan Verstappen, Lando Norris'in 76 puan önünde olmasına rağmen McLaren'ın mevcut tehdidi karşısında şampiyonluğu savunmaktan endişe duyup duymadığı sorulduğunda Macaristan'da “Bunula ilgili düşünüyorum, evet.” dedi.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Red Bull, Verstappen'in beklenen motor değişikliğini hayata geçirme konusunda bir ikilemle karşı karşıya kalabilir çünkü artık Verstappen'in 2022 ve 2023'te olduğu kadar rahat bir durumda olması mümkün görünmüyor.

Nitekim Horner Macaristan'da yaptığı açıklamada “sürücüleri dinlediğimde, özellikle de şu anki toplantılarda, 2021'e geri dönüyormuşuz gibi görünüyor, 2021 kadar kötü değil, ama açıkçası arabalar daha gelişmiş hale geldikçe, takip edilmesi daha zor hale geliyor ve bu nedenle kirli hava daha büyük bir sorun haline geliyor” dedi.

Dolayısıyla Verstappen'in daha sert bir rekabetle karşı karşıya kalması, artan kirli hava etkisiyle grup içinde yarışırken zorlanma ihtimali ve moral yükseltici bir galibiyete ihtiyaç duyması nedeniyle, Red Bull'un bu etkinlik için beklenen grid cezasını kabul etmeyi seçeceği garanti değil.

Verstappen Macaristan'da “Tatile gitmeyi dört gözle bekliyorum ama aynı zamanda arabayı geliştirmeyi de dört gözle bekliyorum.”

“Etrafımdaki insanların ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum ama daha fazlasına ihtiyacımız var.” dedi.

Yaz arasından sonra sezon açılışını yapan beş yarıştan (Zandvoort, Monza, Bakü, Singapur ve Austin) İtalya GP'si grid cezalarının yaygın olarak alındığı bir başka yer.

Ancak, Red Bull'un bu hafta sonu yaşadığı ikilemin tersine, DRS trenleri Monza'da geçiş yapmayı varsayıldığından daha az kolay hale getirdi ve yine Red Bull'un aerodinamik olarak verimli tasarımının ve güçlü Honda motorunun üstün gelmesinin beklendiği bir yarış.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Bakü ve Singapur'un tümsekleri ve kerblere çıkma gereksinimleri, takımın bu tür pistlerde süregelen zayıflığı göz önüne alındığında Red Bull'un şansı için açık bir tehdit oluşturuyor.

Tüm bunlar, yükselme şansının diğer yerlere göre daha yüksek olduğu Spa'yı Red Bull ve Verstappen'in cezayı alması için en mantıklı yer haline getiriyor.

Ancak bu, formda olan McLaren için büyük bir motivasyon olacak ve yaz arası öncesi alınacak bir zaferin Red Bull’a sağlayacağı moral desteğini riske atacak.

Görünüşe göre Red Bull'un Spa için yapacağı seçim bu olacak.

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