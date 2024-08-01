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Formula 1 Belçika GP

Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"

Max Verstappen, telsiz mesajları nedeniyle sık sık eleştirilirken Red Bull ekibi onun mükemmeliyetçiliğini olumlu olarak görüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Hollandalı pilot son haftalarda, özellikle de Macaristan Grand Prix'sinde sergilediği sert tavrın ardından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Yarış sırasında telsizden defalarca küfür eden Hollandalı pilot, takımın stratejisine olan öfkesini dile getirdi ve aracını eleştirdi.

Macaristan'da özellikle Red Bull'daki meslektaşlarına ne kadar sert davrandığı çok konuşulmuştu. Ancak görünen o ki takım çalışanları arasında bu konuda farklı bir düşünce tarzı var.

Karun Chandhok'un Verstappen'in iş arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalar ona tam tersi bir izlenim vermiş.   The Intercooler için yazan Sky Sports F1 uzmanı şunları söyledi: "Takımdaki herkes, Max'in mükemmeliyetçiliğinden hoşlanıyor."

"Bir hafta sonra Spa'da, Red Bull'daki mühendisler ve stratejistlerle konuştum. Hepsi de Max'in kendisi için yüksek bir çıta koymasına ve etrafındaki herkesten de aynısını beklemesine alışkın olduklarını söylediler. Standartlarını karşılamadıklarında mutlu olmuyor ve bunu belli ediyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Ekibi, Verstappen'in kazanma tutkusunu bir artı olarak gördüklerini çünkü bu tutkunun hepsini daha iyi olmaya zorladığını söyledi."

Geçen yıl Verstappen'in en tanınmış mekanikerlerinden biri olan Calum Nicholas da Sky F1 podcast'ine katılarak Hollandalı ile ilişkisini değerlendirirken benzer şeyler söyledi: "İnsanların onun ne kadar zeki olduğunu görememesi bana hep garip gelmiştir."

"O gerçekten bizden biri. Tıpkı diğer iş arkadaşlarınızın sizinle iletişim kurmasını istediğiniz gibi bizimle iletişim kuruyor. Nazik biri, etrafındaki insanları önemsiyor ve bu harika bir şey."

"Gerektiğinde araca binip kendini kapatması ve sonra da acımasız olması hoşuma gidiyor. O bir sporcu ve biz kazanmak için buradayız." 

"Doğası gereği sonuna kadar zorluyor ve masada hiçbir şey bırakmıyor. Başarılı olduğumuzdan emin olmamız için üzerimizde baskı yaratıyor ki bu harika bir şey. Onun sayesinde her hafta en iyisi olmak istiyoruz."

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