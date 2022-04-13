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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Red Bull, Verstappen'in motorunu Sakura fabrikasına gönderdi

Red Bull, Max Verstappen'in yolda kalmasına neden olan güç ünitesini, kapsamlı kontrol için Honda'nın Sakura fabrikasına gönderdi

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Red Bull, Verstappen'in motorunu Sakura fabrikasına gönderdi
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Dayanıklılık, 2022 sezonunun başlangıcında Red Bull için önemli bir problem oldu. Bahreyn'de iki araçta birden problem yaşayan Red Bull, çok önemli puanlara veda etmişti.

Suudi Arabistan GP sorunsuz geçse de,  Avustralya'da işler yeniden ters gitti ve Max Verstappen motor sorunuyla yolda kaldı.

AlphaTauri pilotları da yılın ilk iki yarışında motor sorunlarıyla boğuştular. Örneğin Yuki Tsunoda, Suudi Arabistan GP'de neredeyse hiç sürüş yapamadı. Bu açıdan Red Bull/Honda için alarm çanları çalıyor.

Alman gazeteci Michael Schmidt'e göre -Avustralya GP'deki telemetri verilerinde- Verstappen'in güç ünitesinin yakıt tüketiminde ani bir artış görüldü.

Bunun üzerine Red Bull, Verstappen'den mümkünse yangın söndürücülerin bulunduğu ilk noktada durmasını istedi. Hollandalı sürücü de bu süreçte takıma tuhaf bir sıvı/yakıt kokusu aldığını belirtmişti.

Şimdi hasarlı güç ünitesi, Verstappen'in aracından çıkarıldı ve kapsamlı araştırma için Honda'nın Sakura'daki motor fabrikasına gönderildi.

Bu güç ünitesinin yeniden kullanılıp kullanılamayacağı da bu analiz sonrasında belli olacak.

Bu yıl motor değiştirmeyen tek Honda sürücüsü Max Verstappen'di.

Avustralya'da Sergio Perez de problem Verstappen'in yaşadığı sorun nedeniyle endişeliydi ancak Avusturyalı ekip kendisine, araçta herhangi bir sorun olmadığını ve endişelenmemesi gerektiğini söyledi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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