Red Bull, Verstappen'in motor değiştireceğini yalanladı

Mercedes, Brezilya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ı yeni motora geçirmiş ve İngiliz pilot, yeni motorla yarışta baskın bir zafer elde etmişti. Şimdi bu motoru Suudi Arabistan'da tekrar kullanacak.

Bu hafta başında çıkan haberlere göre Red Bull, Mercedes'n güçlü performansı göz önüne alındığında Max Verstappen'i yeni motora geçirmeyi planlıyor. Bu değişikliğin ardından Honda'nın kalan iki yarışta motoru çok daha agresif bir modda kullanarak, şampiyonluk savaşında önemli bir adım atmalarını istediği söyleniyor.

Honda'nın şu anda Mercedes'e kıyasla daha muhafazakar bir modda gittiği tahmin ediliyor ve iddia, bitime sadece iki yarış kaldığı için artık motoru tam güçte kullanabilecekleri agresif bir motor modu seçecekleri yönündeydi.

Ancak bir Red Bull sözcüsü, RacingNews365'e yaptığı açıklama ile bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Sözcü, Red Bull'un Verstappen'i yeni bir motora geçirmeyi planlamadığını da ekledi.

Verstappen'in sezonun kalan kısmında kullanabileceği iki motora sahip olduğu ve bu iki motorla yılı tamamlaması bekleniyor.

Mercedes bu sezon güç ünitesinin yıpranma problemi yaşamıştı ve bu yıpranma, motorda performans kaybına yol açıyordu. Brezilya'da Hamilton, motoru en iyi durumdayken kullandı ve Suudi Arabistan'da eskisi kadar güçlü olması beklenmiyor.

Diğer tarafta Honda'nın motor ömrüne bağlı olarak herhangi bir güç kaybı yaşamadığı belirtiliyor. Bu da takımın Suudi Arabistan'da yeni bir motora geçmemesinin sebebi olabilir.

Cidde'de yeni motora geçilmesi düşünülmese de takım, Abu Dhabi'deki sezon finalinde motor değişikliği yapmayı tekrar düşünebilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images