Red Bull, Verstappen'in Monako'da yarış dışı kalma nedenini buldu

Max Verstappen cumartesi günü sıralama turlarında ikinci sırayı elde etmiş olsa da, pazar günkü yarışı neredeyse başlamadan sona erdi.

Hollandalı pilot, yarışın formasyon turunda bazı anormallikler hissetmeye başlamış, ardından start öncesi prosedür sırasında motor devrini ideal çalışma aralığında tutmakta zorlanmıştı. Verstappen, startta aracı çalıştırmayı başaramadı ve ilk tur sonunda pite dönerek yarışa veda etti.

Basın mensuplarına konuşan Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Monako Grand Prix'sinin startındaki sorunun motor kaynaklı olduğunu doğrularken, takımın Monako hafta sonunun ardından güç ünitesini değiştirmeyi zaten planladığını açıkladı.

Mekies, "Sorunun ne olduğunu belirledik."

"Bu sorun formasyon turunda ortaya çıktı ve bize ya da Max'e hiçbir şans tanımadı. Durum bundan ibaret."

"Bildiğiniz gibi bu aynı zamanda Max'in bu sezon kullandığı ilk güç ünitesiydi ve zaten Monako'dan sonra değiştirilmesi planlanıyordu."

"Elbette istediğimiz şey bu değildi. Monako'da bu performans seviyesine ulaşmak için Max'in ve takımın ortaya koyduğu iş olağanüstüydü. Bu nedenle kendisinden özür dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok."

"Sorunu nasıl çözeceğimizi konuşmak için henüz erken olabilir ancak problemin ne olduğunu tespit ettiğimizi düşünüyoruz." dedi.



Red Bull açısından hafta sonunun en olumlu yanı ise aracın Monako'da gösterdiği rekabetçi performans oldu.

Mekies, hafta sonunu değerlendirirken şunları söyledi: "Max cuma günü çok güçlüydü. Araçtan biraz daha performans çıkarmaya çalıştık ancak bunu üçüncü antrenman seansında başaramadık. Bu yüzden farklı bir optimum ayar noktası bulmamız gerekti."

"Mühendisler ve ekip yeni bir optimum nokta bulmak konusunda harika iş çıkardı. Muhtemelen bu ayarlar cuma günündekilerden bile daha iyiydi, en azından sıralama turları açısından."

"Yarışta nasıl olacağını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Açıkçası yaşadığımız sorunların büyüklüğü nedeniyle Isack Hadjar için de bunu değerlendirmemiz mümkün değil."

Laurent Mekies says an engine swap was already planned for the next round Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images