Red Bull, Verstappen'in lastik aşınmasını "tuhaf" buluyor ancak Ferrari'nin bir teorisi var

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Verstappen, sıralamada ve sprint yarışında pole pozisyonunu aldıktan sonra pazar günkü yarışta galibiyeti almak için güçlü görünüyordu.

Fakat yarış beklenildiği gibi geçmedi ve Verstappen'in lastik aşınması Ferrari'ye kıyasla çok daha kötüydü. Hollandalı, 12. turda liderliği Leclerc'e kaptırdı ve bir tur sonra pite geldi.

Verstappen, yarışın kalanında geride kaldı ve Carlos Sainz'ın motor arızası ile yarış dışı kalmasından da faydalanarak ikinci sırada finiş görebildi.

Son zamanlarda lastik aşınması konusunda zirvede olan Red Bull, özellikle kapalı park kuralları yüzünden araç ayarları aynı olduğu için, cumartesiden sonra yarışta yaşadıkları tempo kaybını açıklayamadı.

Horner, "Bu tuhaftı."

"Bir hafta önce Silverstone'da aşınma açısından oldukça düzgün göründük."

"Bence problem, bu lastiklerin oldukça hassas olması ve eğer doğru aralıkta değilseniz aşınma ile bedel ödeyebiliyorsunuz. Birçok takıma da böyle oldu." dedi.

Horner, Red Bull'un sprint yarışında Ferrari'ye denk olduktan sonra yarışta çok daha kötü olmasına hangi faktörlerin yol açtığını inceleyeceğini söyledi.

Horner, "Sprint yarışına baktığımızda, başlangıçta biraz zorladık ve sona doğru bunun bedelini biraz ödedik. Ancak analizlerimizde, tüm stintte Ferrari'nin aşınmasına denktik."

"Bu yüzden gece boyunca değişen tek şey yağış, sıcaklık ve yakıt yüküydü. Bunun nedenini anlamamız gerekiyor. İlk stintte lastik aşınması Carlos ve Charles'a kıyasla önemli ölçüde daha kötüydü." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari ise sprint ve yarış arasındaki asıl farkın, Leclerc'in pazar günü Verstappen'e daha fazla baskı yapabilmesi ve Hollandalı'nın lastiklerini istediği gibi yönetememesi olduğunu düşünüyor.

Takım patronu Mattia Binotto, "İki araç arasında -eğer varsa- çok fazla tempo farkı olduğunu düşünmüyorum."

"Lastik aşınması açısından, sprintte biraz daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum ve yarışta, en başından beri Max'e baskı yapmaya başladığımız için bunu daha da fazla gördük."

"Onun daha fazla tempoda olmasına ve lastiklerini daha fazla aşındırmaya zorladık. Yani sprintte gördüklerimizin yarışta daha belirgindi çünkü Max'e baskı yaptık." dedi.