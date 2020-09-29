Red Bull, Verstappen'in kusursuz Sochi performansını övdü

Max Verstappen, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda oldukça güçlü bir performans sergiledi ve bu performans Sochi'de de devam ettirdi.

Red Bull'un güçlü olmasının beklenmediği pistte Verstappen, sıralama turlarında Valtteri Bottas'ı geride bırakmayı başardı ve ikinci sırada yer aldı. Hollandalı pilot yarışta da damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Bu sonuçla Verstappen, bu yıl tamamladığı tüm yarışlarda ilk üçe girme istatistiğini devam ettirmiş oldu. Ancak Avusturya, İtalya ve Toskana'da yarış dışı kalmasından ötürü şampiyonayı 128 puanla üçüncü sırada götürüyor.

Horner, genç sürücünün ortaya koyduğu performansı övdü ve Sochi'de kusursuz bir iş yaptığını söyledi.

Horner, "Araçta her zaman mümkün olduğunca hızlı gidiyor. Max'in Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yaptığı gibi çok iyi bir performans sergilediğini biliyoruz."

"Cumartesi günü sıralama turlarında inanılmaz bir tur attı ve çok olgun yaptığı yarışta kendinden emindi ve hata yapmadı."

"Bu hafta sonu Mercedes'ten daha yavaştık. Açıkçası Hamilton'un cezası bize yardımcı oldu, ancak Max, sıralama turlarında ve yarışta araçtan en iyisini aldı. Sochi'de bizim için en iyi sonucu elde etti." dedi.