Red Bull, Verstappen'in kontratını erkenden uzatmayı planlıyor

Max Verstappen, 2014 yılından bu yana Red Bull bünyesinde yer alıyor ve 2016'dan bu yana ise Red Bull'un ana takımıyla Formula 1'de yarışıyor.

Tarihin yarış kazanan en genç pilotu olan Verstappen, geçen hafta sonu Abu Dhabi'de kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu almış ve Red Bull'a 2013'ten sonra ilk pilotlar şampiyonluğunu getirmişti.

Verstappen yarışın ardından, "Bunu önümüzdeki 10-15 yıl daha yapmaya devam edebilir miyiz?" diyerek, Red Bull'la çalışmaktan memnun olduğunu ve takımda kalmak istediğini işaret etmişti.

Verstappen'in kontrat yenileme haberi, beklenenden daha erken gelebilir gibi görünüyor.

Helmut Marko bunu, bugün Motorsport.com Almanya'ya ait Formel1.de ile yaptığı özel röportajda açıkladı.

Verstappen'in sözleşmesi 2023 sonunda bitecek ve Mercedes'in kendisine ilgi gösterdiği söylense de, Red Bull'da kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Marko, yakıda Verstappen ve menajeri Raymond Vermeulen ile görüşmeyi planladıklarını söyledi ve "Konuşacağız ve belki de bir kontrat uzatmayı sonuçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Mercedes'in Verstappen'le ilgilendiği uzun yıllardır konuşuluyor ancak Marko artık böyle bir ihtimal görmüyor.

Marko, "Böyle bir tehlike yok. Silverstone'da yok olan çok fazla şey vardı." diyerek, Mercedes ile Verstappen arasındaki bağların Silverstone kazasında koptuğunu işaret etti.

Marko, sözlerine şöyle devam etti: "Max şimdiye kadar sahip olduğumuz en hızlı, en tutarlı ve en agresif sürücü. Bana Ayrton Senna'yı andırıyor. Bu iki sürücünün zihniyetleri, karakterleri ve agresiflikleri oldukça karşılaştırılabilir. Böyle bir pilotumuz olduğu için şanslıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool