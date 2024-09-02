Red Bull, Verstappen'in keşfinden sonra RB20 ile ilgili kararını verdi

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in Monza'daki mühendislik toplantısı sırasında Red Bull'un RB20 aracındaki temel zayıflığı keşfettiğini açıkladı.

Son dünya şampiyonu Red Bull son yarışlarda sıralamada önemli bir gerileme yaşadı.

İtalya Grand Prix'sinde Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez sırasıyla sadece altıncı ve sekizinci olabildiler ve McLaren Takımlar Şampiyonasında farkı sadece sekiz puana indirdi.

Red Bull bu sezona güçlü bir şekilde başladı ancak son birkaç aydır formunun düştüğünü gördü ve en son galibiyetini iki aydan uzun bir süre önce İspanya'da aldı.

Her iki pilot da aracın dengesiyle mücadele etti ve Monza'da uzun bir mühendislik toplantısı yapıldı sorunu ortaya çıkaran mühendislerden ziyade Verstappen oldu.

“Marko De Telegraaf'a verdiği demeçte,“ Max Cumartesi günü aracın zayıflığının nerede olduğunu fark etti.”

“Mühendislerle birlikte aracın nasıl iyileştirileceğine ve yeniden rekabetçi hale getirileceğine karar verildi.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Sadece hangi parçanın aracı daha kötü hale getirdiğini bulmamız gerekiyor. Eğer bunu bilseydik, bu durumda olmazdık.” dedi.

Marko ayrıca Red Bull'un iki haftadan kısa bir süre içinde Azerbaycan'da bir kez daha deney yapacağını öne sürdü.

Ancak 81 yaşındaki danışman, Red Bull'un Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine kadar rekabetçi bir konumda olamayacağını da kabul etti.