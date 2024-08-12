Red Bull, Verstappen'in Imola'daki testiyle RB20'nin sorunlarını çözmeye çalışıyor
İtalyan haber kaynağı Formu1a.uno'ya göre Max Verstappen, RB18 ile Imola'da bir test sürüşü gerçekleştirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull Racing art arda üçüncü sezonunda da yaz tatiline her iki şampiyonada da lider olarak giriyor.
Max Verstappen, ciddi bir felaket yaşamadıkça üst üste dördüncü Sürücüler Şampiyonluğunu kazanmaya doğru ilerliyor. Ancak, Takımlar Şampiyonası biraz daha tehlikede gibi görünüyor.
Red Bull bir noktada gridin geri kalanına karşı önemli bir avantaja sahipti ve Ferrari en yakın rakipleri gibi görünüyordu.
Ancak Ferrari'nin geri düşmesiyle birlikte McLaren ve Mercedes daha güçlü bir şekilde geri döndü ve Monako'dan bu yana her yarışta zirveye yaklaşmaya başladılar.
Bu durum, Red Bull'u neyin yanlış gittiğini sorgulamaya itti. Takım patronu Christian Horner, diğer takımların kendilerine yaklaşmasını beklediğini ama bu düzeyde olacağını tahmin etmediğini belirtirken McLaren'ın şu anda griddeki en hızlı araca sahip olduğu ve Mercedes'in yaz arasına girmeden önceki dört yarışın üçünü kazandığı görülüyor.
İtalyan haber kaynağı Formu1a.uno, Red Bull'un bu sorunları çözmeye çalışırken ne kadar ileri gittiği konusunda daha fazla bilgi paylaştı.
Verstappen, Red Bull'dan mükemmellik talep ediyor ve takımın önemli adımlar atmasına yardımcı olmak için perde arkasında çalışıyor.
Verstappen, Red Bull'un 2022 aracı olan RB18'i kullanarak Imola'da kapalı kapılar ardında yapılan bir teste katıldı ve sonuçları bu yılki araçla karşılaştırdı.
Red Bull, bu sezon güncellemelerin neden işe yaramadığına dair nedenleri belirlemeye çalışırken Verstappen'in yarışları kazanmak için sınırlarını zorlayarak sürmesi gerektiği görülüyor. Bu durum, Sergio Perez'i zor bir duruma soktu, çünkü RB20'den takım arkadaşı kadar hız çıkaramıyor.
Formu1a.uno'nun raporu, Verstappen'in RB18 ile Imola'da katıldığı özel testi anlatıyor. Takım, 2022'de şampiyonluk kazanan araçları ile bu yılki araç arasındaki "gerçek farkları anlamak" istedi. Takım, son üç sezonda ilk kez iki şampiyonluğu da kazanamama riskiyle karşı karşıya.
Red Bull, özellikle bir alanda iki araç arasındaki teknik açıdan "korelasyonu iyileştirmek" istediklerini keşfetti.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
RB20, “kerb”lerde atak yapmakta zorlanıyor ve bu da bazı pistlerde Mercedes ve McLaren tarafından geride bırakılmalarına neden oldu. Red Bull, bu durumu çözmesi gerektiğinin farkında.
Verstappen'in özel testi, Red Bull'u bu konuda daha bilinçli hale getirdi ve Ferrari hâlâ İspanya'da tanıtılan güncelleme paketini anlamaya çalışsa da Mercedes ve McLaren'in ilerlemesi Red Bull fabrikasında "alarm zillerini çaldı."
Son 10 yarış hafta sonunda Lando Norris'in ya da başka bir sürücünün Verstappen'in yerine Sürücüler Şampiyonası'nın zirvesine geçmesi için büyük bir puan farkı gerekecek.
Ancak, Hollanda Grand Prix'sinden sonra McLaren, 1-2 bitirirse ve hem Verstappen hem de Perez puan alamazsa Red Bull'u geride bırakabilir.
Perez’in yaz arasına girerken Red Bull tarafından değiştirilebileceği konuşuluyordu ancak bunun yapılması şimdilik ertelendi. Ancak bu, Meksikalı pilotun tamamen güvende olduğu anlamına gelmiyor ve Perez'in durumu, dört yarış sonra tekrar gözden geçirilebilir.
Eğer o zamana kadar Red Bull takım sıralamasındaki liderliğini kaybederse, 34 yaşındaki pilotun kenara çekilmesi sürpriz olmaz.
F1 gazetecisi Will Buxton, Perez'in geleceği hakkında cesur bir tahminde bulundu ve sezonun art arda son üç yarışlık kısmında yerini başkasının alabileceğini öne sürdü.
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