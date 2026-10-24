Formula 1 Amerika GP

Red Bull, Verstappen'in hızlanması için iki kritik noktaya odaklanacak

Max Verstappen, ABD Grand Prix’sinin Austin’deki ilk gününü “hiç de fena olmayan bir gün” olarak değerlendirirken Red Bull teknik direktörü Pierre Waché, takımın geliştirmesi gereken iki temel noktaya dikkat çekti.

Ronald Vording Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 09:40

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Max Verstappen, Formula 1 Amerika Grand Prix'sinin cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarını ikinci ve üçüncü sıralarda tamamladı. Dört kez dünya şampiyonu olan sürücü, her iki seansta da en hızlı tur zamanını elde eden Charles Leclerc'in yaklaşık 0.2 saniye gerisinde kaldı.

Red Bull, Malezya’da olduğu gibi rakiplerinden hemen ayrışan bir performans sergileyemese de Verstappen, RB22’nin Teksas’taki ilk işaretlerinden genel olarak memnun olduğunu dile getirdi.

Hollandalı pilot, ikinci antrenman seansının ardından şunları söyledi: "Hafta sonuna olumlu bir başlangıç yaptık. Bu pistte düşük ve yüksek hızlı virajlar arasında doğru dengeyi bulmak hiçbir zaman kolay değil."

"Pistteki tümsekler işi daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle araçta iyi bir denge bulmaya ve ritim yakalamaya çalışıyorsunuz. İlk antrenmanla ikinci antrenman arasında üzerinde çalıştığımız konu buydu. Bu dengeyi ince ayarlarla geliştirmek için hâlâ yapmamız gereken işler var ancak hiç de fena bir gün değildi."

Pratikte bu durum, takımların Austin’de iki farklı açıdan denge kurmak zorunda olduğu anlamına geliyor. Circuit of the Americas'ın değişken pist yapısı nedeniyle ilk konu, yüksek hızlı ve düşük hızlı virajlar arasındaki denge. GPS verilerine göre Red Bull, yüksek hızlı bölümlerde rekabetçi görünüyor.

Bu nedenle teknik direktör Pierre Wache, geliştirilmesi gereken noktayı açıkça ortaya koydu.

Wache, "Şu anda açıkça düşük hızlı virajlardaki performansımıza odaklanıyoruz. Bizim için kilit nokta düşük hız performansı."

Veriler de bu değerlendirmeyi destekliyor. Leclerc, Kimi Antonelli ve Verstappen’in en hızlı turları karşılaştırıldığında, pistin en yavaş virajlarının büyük bölümünde Ferrari’nin üstünlüğü göze çarpıyor. Leclerc, 1. virajda hem frenleme aşamasında hem de viraj çıkışında güçlü bir performans sergiliyor. Uzun düzlükten önceki yavaş sol viraj olan 11. virajda da benzer bir tablo ortaya çıkıyor.

Uzun düzlüğün sonunda, frenleme noktasına gelindiğinde Verstappen'in tur zamanı Leclerc'inkinden yaklaşık 0.1 saniye daha iyi. Antonelli ise Leclerc'in 0.2 saniye farkla önünde bulunuyor. Ancak Verstappen, pistin bir diğer yavaş bölümü olan 12. virajdan 16. viraja kadar önemli miktarda zaman kaybediyor.

Bu tablo, Wache'nin açıklamalarını doğruluyor. Bununla birlikte Austin’deki zorluk yalnızca farklı viraj türleri arasında doğru dengeyi bulmaktan ibaret değil. Ham performans ile pistteki tümsekleri makul ölçüde sönümleyebilen bir araç arasında denge kurmak da aynı derecede önemli.

RB22’nin pist koşullarıyla nasıl başa çıktığı sorulan Waché, şu ifadeleri kullandı: "Araç, bu tümseklere bekleyeceğiniz şekilde tepki veriyor; çok fazla zıplıyor."

"Pistte, özellikle de frenleme sırasında 1. virajda, son derece fazla tümsek var. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak evet, kullandığımız bu tür ayarların sorunu da bu. Araç geçen yıla kıyasla o kadar sert değil ama aradaki fark da çok büyük değil. Araç burada tümsekleri yeterince iyi sönümleyemiyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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